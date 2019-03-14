AP'den Nikaragua'ya yaptırım çağrısı

MANAGUA (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Nikaragua hükümetini insan hakları konusunda sert bir şekilde eleştiren ve ülkeye yönelik yaptırım çağrısında bulunan kararı onayladı.

Bağlayıcı olmayan kararda, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi ve üye ülkelere, temel hak ve özgürlükler geri kazanılıncaya kadar Nikaragua'daki durumu izlemeyi sürdürmeleri ve ülkedeki "insan hakları ihlallerinden sorumlu kişilere" karşı vize yasakları ve mal varlıklarının dondurulması gibi "hedefli ve bireysel yaptırımlar" uygulama ihtimalini değerlendirmeleri çağrısı yapıldı.

Parlamento üyesi Ana Gomes, kararın 39 çekimser oy ile 25 ret oyuna karşı 332 oyla kabul edildiğini aktardı.

Karar, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega hükümeti ile muhalifler arasında hafta sonu askıya alınan görüşmelere yeniden başlandığı sırada alındı.

- Yurttaş İttifakı görüşmeleri 27 Şubat'ta başlamıştı

Nikaragua Devlet Başkanı Ortega'nın temsilcileri ve muhaliflerin oluşturduğu Yurttaş İttifakı arasındaki görüşmeler 27 Şubat'ta başlamıştı. Müzakerelere ilişkin yol haritası üzerinde de geçen hafta anlaşma sağlandığı açıklanmıştı.

Öğrenciler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin oluşturduğu Yurttaş İttifakı hafta sonu yaptığı açıklamada, Ortega yönetimi siyasi tutukluları serbest bırakmak gibi iyi niyet gösterisinde bulunmadıkça uzlaşı görüşmelerine devam etmeyeceklerini bildirmişti.

Muhalif ittifaktaki bazı kişiler, dün, hükümetin bazı siyasi tutukluların serbest bırakılması yönündeki teklifini kabul etmişti.

Ülkede muhalefet geçen yılki gösteriler sırasında Ortega'nın görevi bırakmasını ve erken seçim düzenlenmesini talep ediyordu. Geçen ay sonunda Ortega yönetimi bir grup tutuklu göstericiyi serbest bırakmıştı.

Nikaragua'da Katolik piskoposlar geçen hafta cuma günü müzakerelere gözlemci statüsünde katılmayacaklarını açıklamıştı.

Hükümet yetkilileri ve muhalif gruplar, geçen yıl 16 Mayıs'tan 9 Temmuz'a kadar, Katolik Kilisesinin ara buluculuğunda başkent Managua'da görüşmüştü. Öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

- Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar

Ülkede sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, geçen yıl nisanda büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.

Nikaragua'da geçen yıl ağustos ortasında sona eren hükümet karşıtı protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısını Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği de 448 olarak açıklamıştı.

Hükümet karşıtı protestoların geçen yıl eylül sonunda yeniden alevlenmesi nedeniyle çıkan çatışmada, bir kişi yaşamını yitirmişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyordu.

Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.

