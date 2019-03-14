0553 313 94 23

AP'den Nikaragua'ya yaptırım çağrısı

14 Mart 2019 Perşembe 23:02
AP'den Nikaragua'ya yaptırım çağrısı

MANAGUA (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Nikaragua hükümetini insan hakları konusunda sert bir şekilde eleştiren ve ülkeye yönelik yaptırım çağrısında bulunan kararı onayladı.

Bağlayıcı olmayan kararda, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi ve üye ülkelere, temel hak ve özgürlükler geri kazanılıncaya kadar Nikaragua'daki durumu izlemeyi sürdürmeleri ve ülkedeki "insan hakları ihlallerinden sorumlu kişilere" karşı vize yasakları ve mal varlıklarının dondurulması gibi "hedefli ve bireysel yaptırımlar" uygulama ihtimalini değerlendirmeleri çağrısı yapıldı.

Parlamento üyesi Ana Gomes, kararın 39 çekimser oy ile 25 ret oyuna karşı 332 oyla kabul edildiğini aktardı.

Karar, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega hükümeti ile muhalifler arasında hafta sonu askıya alınan görüşmelere yeniden başlandığı sırada alındı.

- Yurttaş İttifakı görüşmeleri 27 Şubat'ta başlamıştı

Nikaragua Devlet Başkanı Ortega'nın temsilcileri ve muhaliflerin oluşturduğu Yurttaş İttifakı arasındaki görüşmeler 27 Şubat'ta başlamıştı. Müzakerelere ilişkin yol haritası üzerinde de geçen hafta anlaşma sağlandığı açıklanmıştı.

Öğrenciler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin oluşturduğu Yurttaş İttifakı hafta sonu yaptığı açıklamada, Ortega yönetimi siyasi tutukluları serbest bırakmak gibi iyi niyet gösterisinde bulunmadıkça uzlaşı görüşmelerine devam etmeyeceklerini bildirmişti.

Muhalif ittifaktaki bazı kişiler, dün, hükümetin bazı siyasi tutukluların serbest bırakılması yönündeki teklifini kabul etmişti.

Ülkede muhalefet geçen yılki gösteriler sırasında Ortega'nın görevi bırakmasını ve erken seçim düzenlenmesini talep ediyordu. Geçen ay sonunda Ortega yönetimi bir grup tutuklu göstericiyi serbest bırakmıştı.

Nikaragua'da Katolik piskoposlar geçen hafta cuma günü müzakerelere gözlemci statüsünde katılmayacaklarını açıklamıştı.

Hükümet yetkilileri ve muhalif gruplar, geçen yıl 16 Mayıs'tan 9 Temmuz'a kadar, Katolik Kilisesinin ara buluculuğunda başkent Managua'da görüşmüştü. Öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

- Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar

Ülkede sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, geçen yıl nisanda büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.

Nikaragua'da geçen yıl ağustos ortasında sona eren hükümet karşıtı protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısını Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği de 448 olarak açıklamıştı.

Hükümet karşıtı protestoların geçen yıl eylül sonunda yeniden alevlenmesi nedeniyle çıkan çatışmada, bir kişi yaşamını yitirmişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyordu.

Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 23:02
  1. Avrupa Parlamentosu (AP)
  2. Nikaragua

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarihte ilk kez 2 kadın uluslararası uzay üssünde görev yapacak
    1. Tarihte ilk kez 2 kadın uluslararası..
    2. "Suriye'deki kriz geride dünyanın en..
    3. Yüksekova’da kar yağışı sürücülere zor..
    4. "Türkiye Sancaklı Boşnakların..
    5. "Arkadaşlarımız cepsiz ceket giydi"
    6. Kardemir Karabükspor'da İlhan Özer..
    7. İsrail’in başkenti Tel Aviv'e roket..
    8. Erdoğan'dan 'ekonomi' mesajı: Krizler..
    9. Zihni Şahin projelerini tanıttı
    10. Tel Aviv’de siren sesleri duyuldu
    11. Minik öğrencinin cevabı güldürdü:..
    12. Kuşadası’nda istihdam seferberliği..
    13. AA heyeti Pakistan medyasından..
    14. Datça’da Kocadon sevgisi
    15. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    16. Aras: "Bodrum’un anayasasını..
    17. Kuşadası’nda kardeş kent Sinaia Parkı..
    18. Göbeklitepe konferansta ele alındı
    19. Başkan adayı Dr. Ateş, Tıp Bayramında..
    20. Mehmet Kocadon Muğlalı kadınları..
    21. Gençlerden Dr Mehmet Nil Hıdır ’a..
    22. Büyük onur! Okay Yokuşlu İspanya'nın..
    23. AP'den Nikaragua'ya yaptırım çağrısı
    24. Tosun; “STS Bodrum Okul Gemisi..
    25. Elmalı kurabiye nasıl yapılır?
    26. "AK Parti'ye oy vermek Erdoğan'a güç..
    27. "Manas Üniversitesi gurur kaynağımızdır"
    28. İngiltere, Brexit için AB’den erteleme..
    29. Trump'ın "ulusal acil durum" kararının..
    30. İsmet Yıldırım: "İstanbullular Binali..
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu