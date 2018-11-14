Avrupa Parlamentosu'ndan küstah Türkiye raporu!
Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri'nin hazırladığı taslak raporda, Türkiye ile AB arasındaki müzakerelerin askıya alınması çağrısı yapıldı.14 Kasım 2018 Çarşamba 16:57
Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri'nin hazırladığı raporda çağrıya gerekçe olarak, Türkiye'deki "son anayasa değişikliği, başkanlık rejimi ve demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarındaki gerileme" gösterildi.
Avrupa Parlamentosu geçen yıl kabul ettiği Türkiye raporunda, anayasal değişikliklerin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi halinde müzakerelerin askıya alınması yönünde çağrıda bulunacağı uyarısı yapmıştı.
Oylamaya sunulacak
Taslak rapor, aralık ve ocak aylarında Avrupa Parlamentosu Dişişleri Komisyonu'nda onaylandıktan sonra şubat ayında Genel Kurul'da oylamaya sunulacak.
AP ilk defa bu çağrıda bulundu
Avrupa Parlamentosu ilk defa Türkiye ile katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunuyor. Aynı zamanda ilk defa bir AB organı bir aday ülkeyle müzakerelerin askıya alınmasını istiyor.
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