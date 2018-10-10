Avrupa Parlamentosu'ndan "insani vize" çağrısı

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi (LIBE), Avrupa Birliği'nde (AB) düzenli göçü teşvik etmek ve hayat kaybını azaltmak için "insani vize" sistemi başlatması için çağrıda bulundu.

Brüksel'de toplanan LIBE sonrası yapılan yazılı açıklamada, AP üyelerinin AB Komisyonu'na "Avrupa İnsani Vize" sisteminin kurulmasını sağlayacak yasal bir teklif hazırlaması için çağrı yaptığı belirtildi.

Koruma talep eden kişiye "insani vize" verilmesi

Açıklamada, yeni sistemle üye ülkelerin büyükelçilik ve başkonsolosluklarda uluslararası koruma talep eden kişiye "insani vize" verilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

AB'nin göçmenler için güvenli ve yasal yollar oluşturacağına yönelik taahhütlerinin yerine getirilmediğine işaret edilen açıklamada, birlik genelinde uluslararası koruma hakkı tanınan göçmenlerin yüzde 90'ının yasadışı yollardan kıtaya ulaştığı vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu sistemle hem düzenli ve güvenli göçün teşvik edileceği hem de düzensiz göç yollarındaki hayat kaybının engelleneceği savunuldu.

Vizeye başvuracak kişilerin güvenlik kontrolünden geçirileceği ifade edilen açıklamada, kişilerin aynı zamanda uluslararası koruma talep etmek için geçerli koşullara sahip olup olmadığının araştırılacağı bildirildi.