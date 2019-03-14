0553 313 94 23

AP'den insan hakları ihlaline yaptırım çağrısı

AP, insan haklarını ciddi şekilde ihlal eden devlet ve devlet dışı aktörlere karşı AB'de yaptırım uygulanması çağrısı yapan kararı kabul etti

14 Mart 2019 Perşembe 21:33
AP'den insan hakları ihlaline yaptırım çağrısı

STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), insan haklarını ciddi şekilde ihlal eden devlet ve devlet dışı aktörlere karşı Avrupa Birliği'nde (AB) yaptırım uygulanması çağrısı yapan kararı onayladı.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında insan haklarını ciddi şekilde ihlal eden devlet ve devlet dışı aktörlere karşı AB'de yaptırım uygulanması çağrısı yapan kararı oylamayla kabul etti.

AP üyelerince 70 "hayır" ve 46 "çekimser" oya karşı 447 "evet" oyuyla kabul edilen kararda, ciddi insan hakları ihlalinde bulunanlara karşı vize yasağı getirileceği ve mal varlıklarının dondurulacağı belirtildi.

Kararda, AB ülkelerine insan haklarına riayet edilip edilmediğini denetleyen mekanizma oluşturma çağrısı yapıldı.

İnsan haklarını ciddi şekilde ihlal eden devlet ve devlet dışı aktörlere karşı yaptırım uygulanmasının, AB'nin insan hakları konusundaki rolünü güçlendireceği kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 21:33
  1. Avrupa Birliği
  2. Avrupa Parlamentosu
  3. insan hakları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANİF-2019 kapılarını açtı
    1. ANİF-2019 kapılarını açtı
    2. İngiltere Parlamentosu AB’den erteleme..
    3. Pentagon'dan Google'a Çin sitemi
    4. Şırdan nedir, hayvanın neresidir?
    5. Turist çiftin tartıştıktan sonra..
    6. "İçimizde kin yok, dostluk var"
    7. İngiliz parlamentosu Brexit'in..
    8. İmamoğlu "Ezana saygısızlığa en yüksek..
    9. Hindistan'da yaya üst geçidi çöktü: 6..
    10. Tacizden gözaltına alınan servis..
    11. Scholes'un ilk teknik direktörlük..
    12. Erdoğan: "(Akşener) Denizli'de çok..
    13. Bolu'da silahla yaralama
    14. "Halk yönetimin görevi bırakmasını..
    15. Galatasaray, Bursaspor maçı..
    16. Çavuşoğlu ve Stoltenberg Türkiye’yi..
    17. Bolu’da alacak verecek kavgası: 1..
    18. Pakistan'ın e-vize dönemine geçmesi
    19. Erdoğan: "Ben hiçbir siyasi partiye oy..
    20. Erdoğan: "Kayyumlarla oralarda çok çok..
    21. Kararların yüzde 97,6’sı oy birliği..
    22. Emre Kınay dereyi görmeden paçaları..
    23. Polis memuru baba kaza yerine..
    24. AP'den insan hakları ihlaline yaptırım..
    25. GMİS: “14 Mart Tıp Bayramı’nı..
    26. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı..
    27. Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal,..
    28. Mermer ocağındaki kazada hayatını..
    29. Erdoğan: "Ankara, İstanbul, İzmir..
    30. BM’den personeline ’Boeing 737 MAX’..
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu