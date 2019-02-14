AP'den gösterilerde biber gazı kullanımını kınayan karar

STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) polisin gösterilerde protestoculara karşı aralarında biber gazının da olduğu savunma silahlarının kullanımını kınayan karar tasarısını onayladı.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulunda birkaç siyasi grubun teklifi üzerine hazırlanan, polisin gösterilerde aralarında biber gazının da olduğu savunma silahlarının kullanımını kınayan karar tasarısı oylandı.

Tasarı, Genel Kurul'da 78'e karşı 438 "evet" oyuyla kabul edilirken, 87 parlamenter "çekimser" kaldı.

Polisin barışçıl gösterilerde eylemcilere karşı sert müdahalesi ve orantısız güç kullanımını kınayan kararda, üye ülkelerden polisin orantısız güç kullanmaması konusunda dikkatli olmaları istendi. Kararda polisin protestolarda kullandığı biber gazı güçlü biçimde kınandı.

Oylamadan önce konuşma yapan Fransız milletvekilli Yannick Jadot, polisin sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı kullanmasına tepki göstererek, sadece Fransa, Polonya ve Yunanistan'da çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan biber gazının sınırsız biçimde kullanıldığını söyledi.

Boyun Eğmeyen Fransa Haraketi'nden milletvekili Younous Omarjee de, "Ülkem için endişeliyim, Fransa'daki özgürlükler için ve (Fransa) Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un otoriterleşmesinden endişeleniyorum." diye konuştu.

Fransa'da polisin sarı yeleklilerin gösterilerinde kullandığı biber gazı, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Ülke danıştayı, Fransa'nın en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve İnsan Hakları Liginin (LDH), polisin, sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı kullanmasını yasaklama talebini reddetmişti.



Fransız hükümeti, protestolarda kamu düzenini sağlamak için polisin biber gazı kullanması gerektiğini savunuyor.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, gösterilerde çok fazla kişinin yaralanmasına neden olan biber gazı kullanımından endişe duyduğunu vurgulamıştı.



Liberation gazetesi, 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı nedeniyle 69 göstericinin yaralandığını, 14 göstericinin gözünü kaybettiğini belirtmişti.



Çok sayıda siyasetçi ve insan hakları savunucusu da sarı yeleklilerin gösterilerinde polisin biber gazı kullanmasına tepki göstermişti.

