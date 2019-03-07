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AP'den Dilek öğretmene ödül

Samsun'da sınıf öğretmeni olarak görev yapan Dilek Livaneli, Avrupa Uluslararası Kadınların Liderliği Ödülü'ne layık görüldü- Sınıf öğretmeni Dilek Livaneli:- "Kadınların görevlerini yerine getirme konusunda doğal bir yeteneği var. Sadece güvenlerini açığa çıkarmalarına izin verin"

07 Mart 2019 Perşembe 19:52
AP'den Dilek öğretmene ödül

BRÜKSEL (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesi Kumköy İlkokulu sınıf öğretmeni Dilek Livaneli, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) "Avrupa Uluslararası Kadınların Liderliği Ödülü"nü kazandı.

Livaneli, AP'deki ödül töreninde yaptığı konuşmada, köyde 16 yıldır ilkokul öğretmeni olarak görev yaptığını belirterek, "Düşünün ki bir köy okuluna atandınız. Teksiniz ve kadınsınız. Ne yapardınız? Tek olmak ne anlama geliyor? Bu durumda hem müdiresiniz, hem öğretmensiniz, hem memursunuz, hem sekretersiniz hem de temizlikçisiniz." ifadelesini kullandı.

Öğretmenlik hayatı boyunca her öğrencisinin bir potansiyeli olduğunu fark ettiğini söyleyen Livaneli, "Tek yapmam gereken bunları keşfetmekti. Kendilerini nasıl özgüvenli şekilde ifade edebileceklerini bulmaktı." diye konuştu.

Livaneli sadece öğrencilerle değil, köydeki kadınlarla da ilgilendiğini aktararak, "Bazı kadınlara okuma yazma öğrettim. Beraber sinemaya, tiyatroya, operaya gittik. Devlet opera sanatçılarını köye davet ettik ve kadınlar için bir konser verdiler. Unutulmaz bir anıydı." şeklinde konuştu.

Köyde 8 Mart Kadınlar Günü'nü de kutladıklarını belirten Livaneli, "(Köydeki kadın ve öğrencilere) Enerji, vizyon, cesaret, etkili iletişim yeteneği ve ilham vermeniz gerekiyordu. Eğer bunu başarabilirseniz, bir gün insanlar size inanır, sizi sever ve sizi takip eder." değerlendirmesinde bulundu.

Livaneli, kadınların liderliğine ilişkin, "Kadınların görevlerini yerine getirme konusunda doğal bir yeteneği var. Sadece güvenlerini açığa çıkarmalarına izin verin." dedi.

Özgür Brüksel Üniversitesinde (VUB) doktora sonrası çalışmalarına devam eden Dr. Mine Yıldız da AP tarafından ödüllendirilen 8 kadın arasında yer aldı.

Livaneli, Hint asıllı iş adamı Sunny Varkey'in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu, onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı tarafından düzenlenen Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin seçtiği en iyi 50 öğretmen arasında yer almıştı.


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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 19:52
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