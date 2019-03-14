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AP'den AB'ye "kara liste" tepkisi

AP, AB ülkelerinin diplomatik baskılara yenik düşerek aralarında Suudi Arabistan'ın da yer aldığı terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesini reddetmesine tepki gösteren kararı kabul etti

14 Mart 2019 Perşembe 20:51
AP'den AB'ye "kara liste" tepkisi

STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Suudi Arabistan'ın da aralarında yer aldığı terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesini reddetmesine tepki gösteren kararı onayladı.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, AB ülkelerinin diplomatik baskılarına yenik düşerek terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesini reddetmesine tepki gösteren kararı el kaldırma yöntemiyle kabul etti.

Kararda, AB Komisyonu tarafından hazırlanan bu listenin, siyasi gerekçelerle reddedilmemesi gerektiği vurgulandı.

Adı geçen ülkeler tarafından listenin kabul edilmemesi için lobicilik yapıldığı ve baskı uygulandığının altı çizilen açıklamada, ancak bu baskının AB kurumlarının terör finansmanı ve kara para aklama konusunda verdiği mücadeleyi engellememesi gerektiğinin altı çizildi.

Kararda, listede Rusya'nın yer almadığına dikkat çekildi.

AB Komisyonu, 13 Şubat'ta kara para ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yetersiz kalan 23 ülkeyi kapsayan liste taslağını açıklamıştı.

AB Konseyi ise Komisyon tarafından hazırlanan bu taslak listenin oy birliğiyle reddedildiğini bildirmişti.

Açıklamada, söz konusu listenin "şeffaf ve uygun biçimde hazırlamadığı gerekçesiyle ret kararı alındığı" kaydedilmişti.

Listede, Afganistan, Amerikan Samoası, Bahamalar, Botsvana, Kuzey Kore, Etiyopya, Gana, Guam, İran, Irak, Libya, Nijerya, Pakistan, Panama, Porto Riko, Samoa, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Suriye, Trinidad ve Tobago, Tunus, ABD Virgin Adaları ile Yemen yer almıştı.

Listedeki ülkelerin finans kurumları ve müşterilerinin işlemlerine yönelik AB ülkelerindeki banka ve diğer finans kurumları kontrol ve denetimlerini artıracaktı.

Bundan sonraki süreçte, AB Komisyonunun üye ülkelerin kaygılarını göz önünde bulundurarak yeni bir taslak liste hazırlaması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 20:51
  1. AP
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  3. Suudi Arabistan
  4. Terör

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