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Avrupa Parlamentosu bir kez daha 'İtalyanla yola devam' dedi

Başkanlık seçimine giden Avrupa Parlamentosu, İtalyan David Maria Sassoli'yi seçti. Sassoli, görevini yine İtalyan olan Antonio Tajani'den devralacak.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:23
Avrupa Parlamentosu bir kez daha 'İtalyanla yola devam' dedi

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanlığı için düzenlenen seçimlerde Sosyal Demokratların adayı İtalyan David Maria Sassoli, AP'nin yeni başkanı seçildi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerin ardından yeni dönemine başlayan AP Genel Kurulunda sabahın erken saatlerinde 4 adayla başlayan oylamalarda, ikinci tura kadar salt çoğunluk sağlanamadı.

Kurallar gereği birinci turda salt çoğunluğu sağlayamayan adaylar ikinci turda yarıştı. Sosyal Demokratların adayı Sassoli 345 oy aldı.

Avrupa Yeşiller Partisinin adayı Alman Ska Keller 119, Avrupa Birleşik Solu-İskandinav Yeşil Solunun adayı İspanyol Sira Rego 43 ve Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri adayı Çekyalı Jan Zahradil 160 oyda kaldı.

Böylece 63 yaşındaki Dassoli, AP'nin başkanlığını, İtalyan Antonio Tajani'den devralacak.

Eski gazeteci olan Sassoli, 1 Temmuz 2014'te AP Başkan Yardımcısı olarak seçilmişti.

AP Başkanının görevleri

AP Başkanı, Parlamentonun resmi temsilcisi olarak tüm çalışmaları yönetiyor, Genel Kurula başkanlık ediyor. Başkan aynı zamanda hukuki ve dış ilişkilerde AP'nin temsilcisi olarak görülüyor. AB bütçesine onay veren Başkan, AB kanunlarını, yürürlüğe girebilmesi için Konsey Başkanı ile imzalıyor.

AP üyeleri 5 yıllık bir süreyle seçilirken, AP Başkanı her 2,5 yılda değişiyor. AP ayrıca AB kurumları arasında üyeleri doğrudan halk tarafından seçilen tek kurum olma özelliğine sahip. AP'de nüfus oranlarına göre 28 AB üyesi ülkeyi temsilen 751 milletvekili görev yapıyor.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:23
  1. Avrupa Parlamentosu (AP)
  2. Sosyal Demokratlar
  3. İtalyan David Maria Sassoli
  4. Avrupa Birliği (AB)
  5. AP Genel Kurulu
  6. Avrupa Yeşiller Partisinin adayı Alman Ska Keller
  7. Avrupa Birleşik Solu-İskandinav Yeşil Solu
  8. İspanyol Sira Rego
  9. Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri
  10. Çekyalı Jan Zahradil
  11. İtalyan Antonio Tajani

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