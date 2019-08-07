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Apaydın: “Trafikte saygı ve jest kazaları önler”

Bayramlarda trafikteki araç sayısının normal zamanlara göre 10 kat arttığına dikkati çeken TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Yoğun trafikten dolayı bayramlarda kaza yaşanma riski iki katına çıkıyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:35
Apaydın: “Trafikte saygı ve jest kazaları önler”

Bayramlarda trafikteki araç sayısının normal zamanlara göre 10 kat arttığına dikkati çeken TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Yoğun trafikten dolayı bayramlarda kaza yaşanma riski iki katına çıkıyor. Havaların normalin üzerinde sıcak olduğu bu günlerde dikkat dağınıklığı ve asfalt erimelerine karşı oldukça dikkatli olmak her sürücünün dikkat etmesi gereken önemli bir konudur. Bayram tatilinde yola çıkacak olan sürücülerimiz yoğunluktan dolayı her zamankinden daha dikkatli davranmalı. Uzun yola çıkacak vatandaşlarımız araçlarının yola hazır olduğunu kontrol ederek bakımlarını muhakkak yaptırmalı” dedi.



“Bayram sevinci kursağımızda kalmasın”


Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere uyarılarda bulunan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Her bayram sevdiklerimize kavuşma umuduyla yola çıkıp duyduğumuz trafik kazası haberleri sebebiyle bayram sevincimiz üzüntüye dönüşüyor. Bu Ramazan Bayramı’nda trafik kazalarını en aza indirmek için herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Trafiğe çıkan sürücülerimiz kendi canını ve sevdiklerini düşünerek hız yapmaktan kaçınmalı. Sevdiklerimize bir saat erken kavuşmak için hız yapacağız derken canımızdan olmayalım. Karşıdaki araç zaten dikkatli geliyordur diyerek sorumluluğu başkasına devretmeyelim. Özellikle sıcak havanın etkisi ve bayram telaşı bir araya gelince trafikte dikkatler dağılıyor. Bu yüzden güneşin dik açıyla geldiği saatlerde uzun yola çıkmamaya özen gösterelim” diye konuştu.



“Trafikte saygı beklemeyin, saygı gösterin”


Bayramlarda trafik kurallarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Apaydın, “Bayramlar sevginin ve saygının yoğun yaşandığı, küslerin bile barıştığı mübarek günlerdir. Bu özel günlerde trafik canavarına dönüşmeden, tüm kurallara uymaya daha fazla dikkat etmeliyiz. En önemlisi trafik işaretlerine uyulmalı, yolun uzunluğuna göre kısa molalar vererek dinlenilmeli ve aşırı hız yapılmamalı. Trafik kazalarını en aza indirmek için önce saygı göstermeyi öğrenmemiz gerek. Karşıdan gelen aracın bize yol vermesini beklemeden jest yapıp yol vermeliyiz. Kurallara uymayanlara korna çalıp ses yükselteceğimize onları nazikçe uyarmalıyız. Yayaların da trafikte birtakım hakları olduğunu unutmadan yaya geçitlerinde mutlaka yavaşlamalı ve yayalara öncelik tanımalıyız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:35
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