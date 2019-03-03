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Apaydın: "Sahte plakalar sıkı denetlenmeli”

Araç plakalarının sahte olarak kullanılması sonucu bir dizi tedbir aldıklarını ve 2017 yılından itibaren plakalarda darphane mührü kullanılmaya başlandığını belirten TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Bu mühürlerin üzerinde her bölgenin kodu ve T.

03 Mart 2019 Pazar 11:28
Apaydın: "Sahte plakalar sıkı denetlenmeli”

Araç plakalarının sahte olarak kullanılması sonucu bir dizi tedbir aldıklarını ve 2017 yılından itibaren plakalarda darphane mührü kullanılmaya başlandığını belirten TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Bu mühürlerin üzerinde her bölgenin kodu ve T.C rumuzu var. Darphane mühürlerinin sahte yapılma imkanı yok. Mühürler ülke genelinde plaka basım yetkisi olan odalarımızda basılmaktadır. Ancak darphane mührüne rağmen halen merdiven altı tabir ettiğimiz kaçak plaka basan ve dağıtan yerler var. Hem de internet üzerinden reklam yaparak bu işleri yapıyorlar” dedi.


Darphane mühürleri ile ilgili bilgiler veren Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "2017 yılında dağıtımına başladığımız darphane mühürleri ile yeni bir düzenlemeye gidildi. Bu düzenleme ile çifte standartları önlemiş olduk. Herkes kendi odasının yaptığı mühürleri değil, Türkiye genelinde tek tip bir mührü kullanıyor. Bu görev, her ilin ve ilçenin alfabetik sırayla kodlanarak, darphane matbaasının beratıyla beraber plaka basmaya yetkili odalarımıza teslim edildi. Plakalarda darphane mührünün dışında başka hiçbir mühür yok. Ancak konu sahte plakalar olunca, merdiven altı yerlerde basılan plakalar terör, gasp gibi suç olaylarında kullanılabiliyor. Yeni uygulama ile bunun da önüne geçmiş oluyoruz. Tüm odalarımıza standart kalıp öneriyoruz. Mührün üzerinde Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ve il ve bölgelere göre kodlar oluyor. Tek tip plaka ve mühür kullanılıyor. Böylece suç olaylarında kullanılan plakaların ortadan kalkması amaçlanıyor” diye konuştu.



“Darphane mühürlü plaka takılıyor"


Kayıt tescile gelen araçlara darphane mühürlü plaka takıldığını kaydeden Apaydın, “Daha önce plaka almış olanlar zaman içerisinde değiştiriyorlar. Bu şimdi acele olan bir durum değil. Buna ne biz yetişebiliriz, ne de yeni plaka taktıranlara bir külfet getirebiliriz. Çünkü ülkede bugün 22 milyonun üzerinde araç var. Mühürlü plakalara geçin diye bir zorunluluk yok. Ama APP plaka dediğimiz bu Amerikan baskı plakalar var. Bunların kullanılması yasak ve süratle değişmesi zorunlu. Bu plakalar merdiven altı dediğimiz yerlerde yapılıyor ve internet aracılığıyla sipariş alınıp 90-100 TL ye kadar satılıyor. Oysa darphane mühürlü plakalarımızdan 42 TL ücret alınmaktadır. APP plaka satanlara 10 bin lira cezası ve 3 yıla kadar hapis cezası var. Plakayı araçlarına takanların araçları hem trafikten men ediliyor hem de yüksek oranda para cezasına çarptırılıyorlar. Cezayı bir kenara bırakın bu tür plakalar ikiz plaka konumunda da basılıp değişik suç ve olaylarda kullanılıyor. Onun için darphane mühürlü plaka kullanmak araç sahiplerinin yararına olacaktır. Acil yapılması gereken ise zaman kaybedilmeden denetimler artırılarak APP plaka satışlarının önüne geçmektir. Araçların teknik muayeneleri yapılırken de APP plaka mühürlerine son derece dikkat ediliyor ve muayeneden geçmiyor" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 11:28
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