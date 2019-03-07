0553 313 94 23

Aparttaki tartışma kanlı bitti

Isparta’da aynı apartta kalan taraflar arasında çıkan tartışmada yalnız yaşayan bir adam, üniversite öğrencisi komşusunu silahla vurarak ağır yaraladı.

07 Mart 2019 Perşembe 12:31
Aparttaki tartışma kanlı bitti

Isparta’da aynı apartta kalan taraflar arasında çıkan tartışmada yalnız yaşayan bir adam, üniversite öğrencisi komşusunu silahla vurarak ağır yaraladı.


Olay, bugün saat 10.45 sıralarında Çünür Mahallesi 5321. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı stüdyo apartta yalnız yaşayan Mustafa G. ile üst katında kalan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencisi Enes S. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.


Tartışmanın çıktığı dakikalarda apartın balkonunda bulunan Mustafa G, apartın ön kısmında olduğu belirtilen 22 yaşındaki Enes S.’yi silahla vurarak ağır yaraladı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri, yaralı öğrenciye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk etti.


Yaralı öğrencinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Olayın ardından, şüpheli Mustafa G.’nin ise polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lise öğrencilerinden Dünya Kadınlar Günü etkinliği
    1. Lise öğrencilerinden Dünya Kadınlar..
    2. Mazlumun sesine uyan!
    3. Minikler sağlık için spor yapıyor
    4. Antalya DOB "Şehitler Oratoryosu"nu..
    5. Antalyaspor'da Galatasaray maçı..
    6. Trabzon’da bir ilk
    7. GTO ile DTSO’dan kardeşlik imzası
    8. Muş’ta “Anka Temel Personel Eğitimi”..
    9. İstanbul’da, başarılı polisler..
    10. Bozbey Bursaspor divan kurulu üyesi..
    11. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA..
    12. Ordu’da heyelan sebebiyle 73 konut..
    13. GÜNCELLEME - Irak'ta Haşdi Şabi..
    14. Aydemir: ‘Mukaddesatımız, ilham..
    15. Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta..
    16. DÜ’de 4 dev paneli ve fuarı düzenlendi
    17. "Süleyman Şah" belgeseli 11 Mart’ta..
    18. Ümraniye’de annesini öldüren genç..
    19. Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne..
    20. Başkan adayı Mutlu Işıksu: “Yenikent’e..
    21. "Akıllı Ulaşım Sistemlerinin..
    22. Başkan Taşlı, Regaip Kandilini kutladı
    23. Ali Koç: "Transfer çalışmaları..
    24. Elazığ’da "Erken Yaşta ve Zorla..
    25. Unutkan Başkentlilerin eşyaları satışa..
    26. GÜNCELLEME - Malatya'da apartmanda..
    27. "18 kadın 1 sergi"de buluştu
    28. Gömdüğü iddia edilen annesini Müge..
    29. Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri..
    30. 5. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık