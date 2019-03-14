0553 313 94 23

Apartmanların elektrik faturası düşecek

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, TEMA’nın iklim dostu, yaşanabilir ve sağlıklı kentler için yerel yönetimlere önerdiği adımları içeren taahhütnamesini imzaladı.

14 Mart 2019 Perşembe 18:03
Apartmanların elektrik faturası düşecek

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, TEMA’nın iklim dostu, yaşanabilir ve sağlıklı kentler için yerel yönetimlere önerdiği adımları içeren taahhütnamesini imzaladı. Yıldırım vakfın belgesinde yer alan hedefleri, projeleri doğrultusunda artırdı.


Yıldırım, İstanbullulara taahhüt ettiği projeler doğrultusunda, birtakım hedefleri daha yukarı çekerek imzaladığı taahhütnameyi Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştı. Buna göre Yıldırım TEMA’nın “ihtiyacının yüzde 25’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından kendi kentinde üreten belediye” maddesindeki oranını yüzde 60’a çekti.


Yıldırım’ın kendi projelerine bağlı olarak büyüttüğü hedefler şöyle:


"Enerji verimliliği önlemleri alarak yüzde 24 enerji verimliliği gerçekleştiren


İhtiyacının yüzde 60’ını yenilenebilir enerji kaynaklarından kendi kentinde üreten


Kentlerde su dağıtımında kayıp ve kaçakları yüzde 16 seviyesine indiren ve sonrasında gelişmiş ülkeler seviyesine çekmeyi hedefleyen


Kentlerde entegre atık yönetimine başlayan, atığının yüzde 35’ini geri dönüştüren".


Yıldırım’ın seçim için hazırladığı projelerin dokuz başlığından ikisi Daha Yeşil ve Daha Çevreci adını taşıyor. Bugüne kadar Yıldırım Yeşil Ağ ve çöpleri ayrıştırarak İstanbulkart’ta indirim gibi İstanbul’u daha doğa dostu bir şehir yapmak üzere pek çok projesini kamuoyuyla paylaştı.


İstanbul genelinde 55.5 milyon metrekare (Yaklaşık 7 bin 600 stat büyüklüğü) yeşil alan üretilecek. Bunun 37 milyon metrekare kadarı yeşil koridorlardan, 16 milyon metrekare kadarı da Millet Bahçeleri’nden gelecek. Yeşil koridorlar, İstanbul’un 20 deresinin ıslah çalışmalarını tamamlanması ve etrafının yaşam alanı haline getirilmesiyle oluşturulacak.


Türkiye’deki toplam elektrik tüketiminin yüzde 1’i İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. Güneş ve rüzgar enerjilerinden faydalanarak, biyokütle doğalgaz basıncı düşüm tesisleri gibi yatırımları hayata geçirerek bu tüketimin yüzde 60’ını yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak. Bunun için 496 megawatt enerji üretilecek ve bunun sonucunda İstanbul’a yılda 1.3 milyar dolar daha fazla yatırım yapma imkanı doğacak.


İstanbul’un çatılarında saatte yaklaşık 3000 megawatt enerji üretilebilecek potansiyel bulunuyor. Kurulacak sistemle, 2023’te saatte 588 megawatt enerjiyi aktive edebilen bir sistem oluşturacak. Böylece apartmanların ortak alan elektrik giderlerine büyük katkı sağlanmış olacak.


Sıfır atık projesi kapsamında çöplerin evlerde ayrıştırılması sağlanacak. İlçe belediyeleri ile birlikte 5 gün organik çöpler, 1 gün cam ve plastik şişeler, 1 gün de kağıt atıklar ayrıştırılmış şekilde toplanacak. Eğitim faaliyetleri kapsamında tüm İstanbul’dan bu harekete destek istenecek. Buradan elde edilecek gelir, öğrencilerin toplu taşıma indirimi olarak kullanılacak. İlk yılda ortalama yüzde 30 indirim doğacağı tahmin ediliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 18:03
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Savunma Sanayii Başkanı Demir, Eskişehirli sanayicilerle buluştu
    1. Savunma Sanayii Başkanı Demir,..
    2. PEN America'dan Suudi kadın..
    3. MHP'nin Nevşehir mitingi
    4. “Sakin şehir” Şavşat’a "Millet Bahçesi"
    5. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    6. Türk öğrenci için Varşova..
    7. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    8. Cezaevi firarisi evinde yakalandı
    9. Boeing'e bir şokta Rusya'dan!
    10. Borsada işlem hacmi sıralaması
    11. Gaziantep’teki terör saldırısı..
    12. 'Cezaevinde dayak' iddiasıyla suç..
    13. Borsada endekslerin değişimi
    14. Bursa’da tefecilere darbe: 11 gözaltı
    15. "Her zaman yanımızda olan dost..
    16. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    17. Borsada günlük işlemler (2)
    18. Borsada günlük işlemler (1)
    19. "Vatandaşlarımıza en iyi yaşam..
    20. TBMM Başkanı Şentop Fas'tan ayrıldı
    21. ''Üreteceğiz ve satacağız''
    22. Ordu'da afetzedelere devlet desteği
    23. Tıp bayramı nedir, ne zaman ortaya..
    24. Bursa'da uyuşturucu operasyonu!..
    25. Moğolistan Savunma Bakanı Nyamaa Bakan..
    26. Fatsa’da 14 Mart Tıp Bayramı
    27. Melih Gökçek'ten kritik uyarı!..
    28. PTT soyguncusunun silahı oyuncak çıktı
    29. Gastronomiye lisansüstü destek
    30. Tatvan’da tıp bayramı kutlandı
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu