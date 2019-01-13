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Dehşete düşüren olay! Parçalayıp kolileyerek evinin önüne bıraktılar

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde öldürülen şahsın cesedi kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından parçalanıp kolilenerek evinin önüne bırakıldı.

13 Ocak 2019 Pazar 09:26
Dehşete düşüren olay! Parçalayıp kolileyerek evinin önüne bıraktılar

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 473’üncü Sokak’ta bulunan Yünka Apartmanı’nın 4’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, merdivenlerden yukarıya çıkan çocuklar, bir dairenin önünde bulunan koliden kanların aktığını fark ederek, durumu ailelerine bildirdi. Bunun üzerine dairenin önüne gelerek, koliyi açan apartman sakinleri parçalanmış bir cesetle karşılaştı.

Dehşete düştüler

Gördükleri ürpertici manzara karşısında şok yaşayan apartman sakinlerinin 155 Polis İmdat Hattı’nı araması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yaptığı incelemede cesedin 52 yaşındaki R.Ü.’ye ait olduğunu belirledi. Ceset, otopsi yapılmak üzere ambulansla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çok yönlü çalışma başlatan polis, koli ve olay yerinde parmak izi incelemesinde bulundu. Apartman sakinlerinin de bilgilerine başvuran polis, sokaktaki güvenlik kameraları ile MOBESE görüntülerini incelemeye aldı.

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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 09:26
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