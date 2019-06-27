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Apartmanın bacasına düşen kedi için seferber oldular

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde bir apartmanında bacasına düşen yavru kedi ev sahibi tarafından kurtarıldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:56
Apartmanın bacasına düşen kedi için seferber oldular

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde bir apartmanında bacasına düşen yavru kedi ev sahibi tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre,Acıgöl ilçesi Bahçeli mahallesinde Ahmet Toraman’a ait apartmanın çatı katında yavrulayan bir kedinin yavrularından bir tanesi apartmanın baca deliğine düştü. Baca borusundan kedi sesi duyan Ahmet Toraman kendi çabalarıyla kediye ulaşamayınca çareyi duvar ustası çağırmakta buldu. Eve gelen duvar ustası tarafından evin bacasının kırılmasının ardından yavru kedi düştüğü baca borusundan kurtarıldı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:56
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