Apartmanın 4. katında mahsur kalan kedi kurtarıldı Adana’da 4’üncü katındaki dairenin penceresinde mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adana’da 4’üncü katındaki dairenin penceresinde mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar bir apartmanın 4’üncü katındaki dairenin penceresinde mahsur kalan kediyi görmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri önce dairenin zilini çaldı ancak evde kimsenin olduğunu belirledi. Bunun üzerine CANKUR ekipleri vinç yardımıyla 4’üncü katta mahsur kalan kediyi kurtardı. Kedi daha sonra serbest bırakıldı.

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