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Apartman dairesinden yükselen dumanlar mahalleliyi korkuttu

İstanbul’un Pendik ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafında kısa sürede söndürüldü.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 22:39
Apartman dairesinden yükselen dumanlar mahalleliyi korkuttu

İstanbul’un Pendik ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafında kısa sürede söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Kaynarca Mahallesi, Akdeniz Caddesi üzerinde yer alan üç katlı bir apartmanın en üst dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları gören mahalle ve apartman sakinlerinin ihbarı üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla yangına müdahale ederken daire içerisinde kimsenin olmayışı büyük bir faciayı engelledi. Olay yerine tedbir amacıyla gönderilen sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Yangının çıktığı binanın bulunduğu caddenin bir bölümünü güvenlik amacıyla kapatan polis ekipleri meraklı vatandaşları yangın yerinden uzaklaştırdı.


Yangını ilk fark ederek binaya koşan bir vatandaş olayı şöyle anlattı:


"Hastaneden geldim bıraktım şöyle cama doğru baktım yangın olduğunu fark ettim hemen koşa koşa binaya koştum Elektrik saatini doğalgaz saatini kapattım binadatabii kimse de yoktu itfaiye haber verdik Onlar gelene kadar baya bir şey yandıama şükür yapacak bir şey yok."


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 22:39
  1. doğa

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