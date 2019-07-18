Apartman dairesinde organik sebze yetiştiriciliği

Muş’ta apartman dairesinde yaşayan bir vatandaş, evinin balkonunu bahçeye dönüştürerek organik sebze ve meyve yetiştiriyor.

Merkeze bağlı Sunay Mahallesi’nde ikamet eden 56 yaşındaki Mehmet Emin Taylan, apartman dairesindeki evinin balkonunda ki saksı ve sepetlere sebze ekerek hem boş zamanını değerlendiriyor hem de organik sebze ve meyve üretiyor. Amacının boş zamanlarını değerlendirmek olduğunu ifade eden Mehmet Emin Taylan, bitki ekebileceği geniş bir arazi olmadığı için balkonundaki boş alanı değerlendirdiğini söyledi. Burada boş vaktini değerlendirdiğini dile getiren Taylan, “Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor ki; ‘İki günü eşit geçen zarardadır.’ O zararda olmamak hem de toprağa yakın olmak ve doğal olarak kendi yetiştirdiğimiz sebzelerden faydalanmak için balkonumuzda ki saksı ve kasalarda bitki yetiştirme yoluna gittik. Şu anda burada domates, biber, roka, maydanoz, çilek, fasulye, soğanımız var. Şimdiye kadar birkaç defa çilek ve soğandan ürün aldık. Tükettiğimiz ürünlerin yerine hemen yenisini ekiyoruz. Domates ve biberlerimiz çiçek açmış durumda, fasülyelerimiz de tutmuş bir vaziyette. Buradaki amacımız sebzenin organik olanını yetiştirmek ve boş vakitleri değerlendirmek. Mesai sonrası kalan vaktimizi böyle şeylerle uğraşarak geçirmektir. Her gün sabah namazından sonra ürünleri suluyorum. Her gün taze sebze ve meyve yemeye gayret gösteriyoruz. Apartman dairesinin balkonunda böyle bir şekilde sebze ve meyve yetiştirmek, alışılmış bir durum değildir. Fakat yaptığımız şey güzel olunca görenler takdir ediyor” dedi.