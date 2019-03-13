0553 313 94 23

Aparta uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

Isparta’da narkotik polisinin bir aparta düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:09
Aparta uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

Isparta’da narkotik polisinin bir aparta düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde ile kullanım aparatı ele geçirildi.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemek adına çalışma başlattı. Aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda Karaağaç Mahallesi’nde bir aparta operasyon düzenleyen ekipler, 2 parça halinde 2.6 gram metamfetamin maddesi ve çok sayıda uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.


Operasyonda Ö.Ç, Ö.T, M.K. ve M.S. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    1. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    2. Vanlı iş kadınlarından öğrencilere..
    3. Millet İttifakı adayı Şıktaşlı Başkan..
    4. Aparta uyuşturucu baskını: 4 gözaltı
    5. "Bu gizli bir tezgahtır"
    6. Bakan Çavuşoğlu, 60+ Tazelenme..
    7. Kümese giren tilki pişman oldu!..
    8. Şeytanın çocukları kimler, isimleri..
    9. Büyükelçiden, Başkan Demir’e teşekkür..
    10. Palyatif Bakım Merkezi yenilendi
    11. FETÖ davasında ‘SAYV’ kodlu emekli..
    12. ’İklimi değil, kendini değiştir’..
    13. "Dava açma sözünden sakın geri adım..
    14. Kumluca’da orman personeline suç..
    15. Engelli Merve’nin polis sevgisi
    16. HDP'li eski milletvekili Çalışkan'a..
    17. Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
    18. Sopalı cinayetle ilgili karar çıktı
    19. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet..
    20. Kaspersky Lab, Windows'ta yeni bir..
    21. Başkan Erdoğan Ankara'da halka..
    22. BAE, AB vergi kara listesinde..
    23. Jandarma teşkilatı 180.yıl..
    24. "Rusya ABD'nin Taliban ile anlaşmasını..
    25. "Buteflika'nın kararları halkın..
    26. Çocuklarının güvenliğini isteyen..
    27. Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı..
    28. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun sağlık..
    29. Fenerbahçe'de Sivasspor maçı..
    30. Haliç’te sandal alabora oldu
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!