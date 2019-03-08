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Apart önünde öldürülen üniversiteli gencin cenazesi memleketine gönderildi

Isparta’da, alt kattaki komşusu tarafından kaldığı apart önünde pompalı av tüfeğiyle öldürülen üniversite öğrencisinin cenazesi memleketi Konya’ya gönderildi.

08 Mart 2019 Cuma 14:20
Apart önünde öldürülen üniversiteli gencin cenazesi memleketine gönderildi

Isparta’da, alt kattaki komşusu tarafından kaldığı apart önünde pompalı av tüfeğiyle öldürülen üniversite öğrencisinin cenazesi memleketi Konya’ya gönderildi.


Isparta’da geçtiğimiz gün Çünür Mahallesi’nde aynı apartta yaşayan Mustafa G. tarafından karın bölgesine pompalı av tüfeğiyle vurulduktan sonra ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencisi Enes Selçuk’un cenazesi ailesi tarafından SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu’ndan alınarak Konya’nın Akşehir ilçesine götürüldü.


Genç yaşta hayata veda eden üniversiteli Enes’in cenazenin alındığı sırada ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.



Katil zanlısı tutuklandı


Öte yandan, yaşanan elim olay sonrası apartta polis ekiplerince gözaltına alınan katil zanlısı Mustafa G. ise bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.


Adliyede hakim karşısına çıkarılan Mustafa G.’nin kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:20
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