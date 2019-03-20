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Apa Köyü Muhtarı: "Depremde bir ev yıkıldı, çok sayıda evde de hasar var"

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20 Mart 2019 Çarşamba 11:27
Apa Köyü Muhtarı: "Depremde bir ev yıkıldı, çok sayıda evde de hasar var"

5.5 şiddetinde depremin yaşandığı Denizli’nin Apa Mahalle Muhtarı Feridun Arman, 200 hanelik köyde bir evin yıkıldığını, çok sayıda binanın da hasarlı olduğunu söyledi.


Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5. şiddetindeki depremin en fazla zarar verdiği mahallelerin başında gelen Apa’da vatandaşlar evlere girmemeleri hususunda anonslarla uyarılıyor. Zarar tespit çalışmalarının devam ettiği 200 hanelik köyde 1 ev deprem sırasında tamamen yıkılırken, çok sayıda ev de zarar gördü. Mahalle Muhtarı Feridun Arman, deprem sırasında bir ahırın da çöktüğünü, içeride bulunan 4 adet büyükbaş hayvanın kurtarıldığını söyledi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:27
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