APA 11. Genel Kurulu
TBMM Başkanı ve APA Başkanı Binali Yıldırım, katılımcılar onuruna akşam yemeği verdi29 Kasım 2018 Perşembe 21:26
İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) Başkanı Binali Yıldırım, APA Genel Kurulu katılımcıları onuruna akşam yemeği verdi.
Türkiye'nin dönem başkanı olduğu APA'nın 11. Genel Kurulu, TBMM ev sahipliğinde Hilton Bomonti Hotel'de başladı.
TBMM Başkanı Yıldırım, Anadolu Ajansı'nın (AA) "ev sahibi fotoğraf sağlayıcı" olduğu APA 11. Genel Kurulu açılışının ardından Dolmabahçe Sarayı'nda, katılımcılar onuruna akşam yemeği verdi.
Yemek, basına kapalı gerçekleşti.
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