İSTANBUL (AA) - İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Suriye krizi konusunda işbirliği gerektiğini belirterek, "Siyonist rejim ve ABD'nin yönlendirdiği platformlar dışında İran, Türkiye ve Rusya'nın ortak çabaları bölgede terörizmle mücadele, istikrarı ve barışı sağlamak anlamında çok başarılı oldu ve sorunların siyasi çözümüne katkıda bulundu. Eğer diğer ülkeler de buna benzer bir yaklaşım benimserse, kesinlikle sorunları, diğer krizleri de çözebiliriz. Örneğin Yemen ve Afganistan'da on yıllardır devam eden çatışmaları ve sorunları çözebiliriz." dedi.

Laricani, Anadolu Ajansı'nın (AA) "ev sahibi fotoğraf sağlayıcı" olduğu, "Asya'da Ekonomik Refahın Desteklenmesi" konulu Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 11. Genel Kurulu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, önemli zorluklar ve önemli fırsatların aynı anda ortaya çıktığı Asya kıtasının kalkınması için zorlukların ve fırsatların dikkatle ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kapsamındaki iş birliğinin ve savunma alanındaki iş birliğinin ekonomik ve Asya'da huzurun sağlanması açısından önem taşıdığına işaret eden Laricani, şöyle devam etti:

"Birçok Asya ülkesinde önemli zorluklarla karşı karşıyayız. Büyük ekonomik güçlerin, rejimlerin bölgemizdeki krizi ve teröristleri beslediğine zaman zaman şahit oluyoruz. Soğuk savaşın ardından AB İran'a yaptırımlar uyguladı ve İran'ı, ekonomiyi bir yol olarak kullanarak kontrol altına almaya çalıştı. Irak'ta, Afganistan'da, Suriye'de, Yemen'de faaliyetler yürüttü ve ABD, birçok Asya ülkesini yaptırımlarıyla hedef aldı. Ekonomik bir zorbalık yoluyla bu çabalarını gerçekleştirmeye çalıştı. Bazı ülke içi siyasi sorunlar nedeniyle birçok Asya ülkesi, yanlış politikalar uygulamak zorunda kaldı. ABD'yi ikna edebilmek, hareketlerini yumuşatabilmek ve bu agresif tutumundan uzaklaştırmak için bunu yapmak zorunda kaldı."

Laricani, "Asya'nın ekonomik kalkınması birdenbire bağımsız bir şekilde ilerleyemeyecek olsa da bağımsızlık hedefleri adım adım, aşama aşama gerçekleştirilebilir. Bunun gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Tabii ki Asya ve batı arasında ekonomik güvenlik anlaşmaları olabilir, olmalı da ama Asya kendi işlem kanallarını oluşturmalı ki ABD gibi ülkeler küresel ticaret anlaşmalarını Asya ülkelerine empoze edemesinler." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hepimiz aynı gemideyiz, anlayışına sahip olmalıyız"

BM Güvenlik Konseyinin diğer ülkelerin de yaklaşımlarını hesaba katması gerektiğine dikkati çeken Laricani, "Bağımsız bir Asya oluşturmanın ilk gerekliliği 'Hepimiz aynı gemideyiz ve kaderimiz birbirine bağlı.' anlayışına sahip olmaktır. Asya parlamentoları bu çalışmaları başlatabilir ve gerçekleştirebilir. Parlamentolar ortak ticaret, finansal ve parasal alışveriş için gerekli altyapı ve güvenlik işbirliği mekanizmaları oluşturulabilir. Zorlu şartlarda parlamentolarımız birbirlerine destek verebilir." dedi.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Filistin'in ilk gündem maddelerinden biri olması gerektiğini vurgulayarak, "Suriye krizi konusunda da işbirliği gerekir. Siyonist rejim ve ABD'nin yönlendirdiği platformlar dışında İran, Türkiye ve Rusya'nın ortak çabaları bölgede terörizmle mücadele, istikrarı ve barışı sağlamak anlamında çok başarılı oldu ve sorunların siyasi çözümüne katkıda bulundu. Eğer diğer ülkeler de buna benzer bir yaklaşım benimserse, kesinlikle sorunları, diğer krizleri de çözebiliriz. Örneğin Yemen ve Afganistan'da on yıllardır devam eden çatışmaları ve sorunları çözebiliriz." diye konuştu.

Laricani, sürdürülebilir kalkınma için Asya ülkelerinin işbirliğini temel alarak hareket etmesinin önemini vurguladı.