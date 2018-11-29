APA 11. Genel Kurulu

İSTANBUL (AA) - Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Genel Sekreteri Dr. Muhammed Reza Mecidi, "APA üye ülkeleri arasındaki ekonomik işbirlikleri de üye ülkelere doğrudan işbirliği yaratıyor. Yalnızca birkaç gücün egemenliğinde olan ekonomik düzen, yalnızca APA gibi oluşumların mali yönden desteklenmesiyle tek düzelikten çıkabilir." dedi.

Anadolu Ajansı'nın "ev sahibi fotoğraf sağlayıcı" olduğu Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 11. Genel Kurulunun açılışı İstanbul'da gerçekleştirildi.

APA Genel Kurulu'nun açılışında konuşan APA Genel Sekreteri Dr. Muhammed Reza Mecidi, "APA'nın 11. Genel Kurulu'nu doğunun batı ile birleştiği bu güzel şehirde gerçekleştirmek ve APA üyeleri ile birlikte olmak, benim için çok mutluluk verici. İki gün boyunca yapacağımız programlar çerçevesinde hepimizin güzel iş ortaklıklarıyla ülkelerine döneceğini umut ediyorum. Daimi kurulların nezdinde APA'nin çeşitli kararları yarın sizin onayınıza sunulacak. Bu kararlar ile başkentlerimize geri gideceğiz. Toplu çabalar sayesinde bu kararları ülkelerimizdeki heyetlerle paylaşarak tüm Asya toplumlarının hayat standartlarının yükselmesine katkı sağlayacağımızdan hiç şüphem yoktur." diye konuştu.

Konuşmasında konferansın ana teması olan "Asya'da Ekonomik Refahın Desteklenmesi" konusuna da değinen Mecidi, "APA üye ülkeleri arasındaki ekonomik işbirlikleri de üye ülkelere doğrudan işbirliği yaratıyor. Yalnızca bir kaç gücün egemenliğinde olan ekonomik düzen, yalnızca APA gibi oluşumların mali yönden desteklenmesiyle tek düzelikten çıkabilir." görüşünü dile getirdi.

Öte yandan, Mecidi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, yoksulluk, kadınların güçlendirilmesi gibi konuların bu yılki toplantının önemli konularını oluşturacağının da altını çizdi.

-"Asya yüzyılı ideallerimize ulaşmak için bu meclisi çok daha güçlü kılabiliriz"

Genel Kurulda, Pakistan Senato Başkanı adına konuşan Pakistan Milletvekili Muhammed Ali Khan Saif, "APA vesileyle ülkemi temsil etmenin onurunu taşıyorum. Ayrıca, geçtiğimiz yıl Kamboçya'dan başkanlık görevini devralan Türkiye'nin yeni dönem APA Başkanı olarak gayretlerini tebrik ettiğimi de belirtmek isterim. Türkiye'nin başkanlığı bizlere güven verici bir durum. APA, Asya halklarına ümit verdi, barış, toplumsal uyum gibi konularda çözüm bulmaya çalıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Asya yüzyılı ideallerine vurgu yapan Saif, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki 'Asya yüzyılı ideallerimize' ulaşmak için bu meclisi çok daha güçlü kılabiliriz. Asya'da ekonomik ilerleme kaydedilmesi için çok taraflı bölgesel işbirliklerine ihtiyaçlarımız var. APA, entegrasyon paradigmasını yürütmek için sadece Asya değil bütün komşu bölgelerden de sorumludur. Mütefekkir Ali ibn-i Ebu Talib'in de dediği gibi, 'refah ve kaynaklar paylaşarak artar.' Bu nedenle, elimizdeki varlık ve kaynakları paylaşarak kullanmalıyız."

-"APA, Asya'daki çatışmaları çözümlemek için bir fırsat"

Genel Kurulda konuşan Afganistan Meclis Başkan Yardımcısı Mohd Faysal Samay şunları söyledi:



"Afganistan halkı adına Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada bulunmamız çok ciddi bir iradenin de göstergesi. APA, ekonomik, askeri, yoksullukla mücadele, güvenlik problemlerinin de çözümüne yardımcı olur. Milletlerin refahı da ortak parlamenterlerin gayretleri içerisinde ilerliyor. Şu an Asya, hava kirliliği, güvenlik, yoksulluk gibi çeşitli problemlerle karşı kaşıya kalmıştır. Bu problemleri etkili şekilde çözmek için APA'nın rolü çok önemli. Asya ülkeleri ile APA sayesinde bir araya gelmek bizim için bölgedeki çatışmaları çözümlemek için bir fırsat."















