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AP Türkiye Forumu üyelerinden TBMM'ye ziyaret

Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti

23 Kasım 2018 Cuma 14:54
AP Türkiye Forumu üyelerinden TBMM'ye ziyaret

TBMM (AA) - Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Forumu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

Komisyonun Eş Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Karayel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AP heyetinin Meclisi ziyaret etmesini son derece önemli bulduklarını belirtti.

Özellikle Türkiye-AB ilişkilerinde iniş çıkışların yaşandığı bir dönemde bu ziyaretin son derece anlamlı olduğunu söyleyen Karayel, "Avrupa Parlamentosundan gelen milletvekillerinin 'Türkiye Forumu' adı altında TBMM'yi ziyaret etmesinden mutluluk duyuyoruz. Eminim ki bu ziyaret, Türkiye-AB arasındaki ilişkileri, TBMM ile Avrupa Parlamentosu arasındaki ilişkileri olumlu yönde etkileyecektir." diye konuştu.

Komisyonun Eş Başkan Yardımcısı CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Türkiye-AB ilişkilerinde yoğun bir gündemin yaşandığını dile getirerek, ticaret ve ekonomi başta olmak üzere, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize konusunda Türk halkının beklentilerinin karşılanması gibi somut adımların hızlandırılması düşüncesinde olduklarını kaydetti.

Komisyonun Eş Başkan Yardımcısı MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin ise 5 milyona yakın Türk'ün AB üyesi ülkelerde yaşadığını, yarım asrı aşkın süredir de AB ülkeleri ve Türkiye arasında bir gönül ve kültür köprüsü oluşturarak, bu birlikteliğin gelişmesi için yardımcı olmaya çalıştığını dile getirdi.

Çetin, Türkiye'nin, saygın bir şekilde AB'nin onurlu bir üyesi olmasını arzu ettiklerini fakat son Avrupa Parlamentosu Türkiye Taslağı'nda çok haksız suçlamaların olduğunu gördüklerini söyledi.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 14:54
  1. Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu üyeleri
  2. İsmail Emrah Karayel
  3. Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu

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