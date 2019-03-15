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"AP seçimlerini onur meselesi olarak görün"

Almanya'daki Yenilik ve Adalet Partisinin Genel Başkanı Haluk Yıldız: - "Almanya'da yaşayan Türklerin Avrupa Parlamentosu seçimlerini onur meselesi olarak görmeleri gerekir. Bu sefer büyük şansımız var. 180 bin civarında bir oyla bir kişiyi Brüksel'e gönderebiliriz"

15 Mart 2019 Cuma 20:40
"AP seçimlerini onur meselesi olarak görün"

BERLİN (AA) - Almanya'da Türklerin kurduğu Yenilik ve Adalet Partisinin Genel Başkanı Haluk Yıldız, Almanya'da yaşayan Türklerden Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini onur meselesi olarak görmelerini isteyerek, "Bu sefer büyük şansımız var. 180 bin civarında bir oyla bir kişiyi Brüksel'e gönderebiliriz." dedi.

Yıldız ve parti yetkilileri, Almanya Seçim Komisyonundan AP seçimlerine katılım mazbatasını almasının ardından Türk medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Haluk Yıldız, Almanya'da STK'lar olarak birlik ve beraberliği sağlayamadıklarını hatırlatarak, ''İlk defa Türk seçmen, onurunu bu sandıkta gösterebilecek. Vatandaşların buna onur meselesi olarak sarılması lazım. Bu konuda güçlü bir ses ortaya koymazsak aşırı sağcılar güçlenecek. Almanya'da yaşayan Türklerin Avrupa Parlamentosu seçimlerini onur meselesi olarak görmeleri gerekir. Bu sefer büyük şansımız var. 180 bin civarında bir oyla bir kişiyi Brüksel'e gönderebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da Yenilik ve Adalet Partisinin daha fazla ön planda olmasının tercih edildiğini anlatan Yıldız, "AB seçimlerine katılmaya hak kazanmış göçmen partisiyiz." şeklinde konuştu.

Yıldız, parti olarak üç hedefleri olduğunu belirterek, bu hedefleri "Almanya'da ve Avrupa'da ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele", ''etkin şekilde fakirlikle mücadele" ve "hak ve hukuk paylaşımı" olarak sıraladı.

Almanya'da 5 kişiden birinin yoksulluk sınırında yaşadığını ifade eden Yıldız, "Göçmenlerde 3 kişiden birisi fakir. Avrupa genelinde bu oran daha yüksek. Bu, yanlış ve kısmen istenilen politikalarla oluşturulan durum. Ekmekte bile katma değer vergisi var fakat borsada yok.'' diye konuştu.

Haluk Yıldız, Almanya'da anayasanın vermiş olduğu haklar için de talepleri olduğunu vurgulayarak, değişik etnik kökenlerden adaylarla bütün halkların savunucusu olacaklarına işaret etti.

- "Batı için yüz karası bir olay"

Yeni Zelanda'daki terör saldırılarına da değinen Yıldız, ''Yeni Zelanda'daki olay Batı dünyası için yüz karası.'' dedi.

Yıldız, Alman siyasetçilerin bu konudaki açıklamalarını da eleştirerek, "Almanya'daki siyasetçiler, Müslümanlara yakınlık gösterirsek ırkçı partiler lehine oy kaybetme korkusu yaşıyor. İnşallah bu gibi olayları Almanya'da yaşamayız. İnsanlar burada korku içinde. Bunun üzerinde durmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 20:40
  1. Almanya
  2. Avrupa Parlamentosu seçimleri

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