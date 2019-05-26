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AP seçimlerini İspanya ve Portekiz'de sosyalistler kazandı

Resmi olmayan sonuçlara göre, İspanya ve Portekiz'deki seçimlerde zafer sosyalistlerin oldu- Belçika'ya kaçan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Pugdemont ve tutuklu yargılanan Oriol Junqueras, AP parlamenteri seçildi

26 Mayıs 2019 Pazar 22:44
AP seçimlerini İspanya ve Portekiz'de sosyalistler kazandı

MADRİD (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin yapıldığı İspanya ve Portekiz'de, resmi olmayan sandık başı sonuçlarına göre seçimi sosyalistler kazandı.

AP'nin 751 parlamenterinden 54'üne sahip olan İspanya'daki resmi olmayan sonuçlara göre, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 18 parlamenter ile birinci sırada yer aldı. ABC ve El Diario gazetelerinde yayınlanan iki ayrı sandık başı seçim sonuçlarında benzer öngörülerin çıktığı görüldü.

İspanya'da 28 Nisan'da yapılan genel seçimlerden birinci çıkan ancak tek başına iktidara gelecek çoğunluğu yakalayamayan PSOE, AP seçimlerinde de ülke siyasetinde birinci sıradaki yerini korudu.

Resmi olmayan sandık başı sonuçlarına göre PSOE 18, sağ görüşlü Halk Partisi 11-12, liberal sağ görüşlü Vatandaşlar 8-9, Podemos 7, aşırı sağ görüşlü Vox partisi 4-5, ayrılıkçı Katalan partiler Katalonya için Birlik (JxCAT) ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) da 4-5 parlamenter çıkardı.

Bu sonuçlara göre, Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı tutuklu yargılanan ve 26 Nisan'daki genel seçimde milletvekili seçilen ERC'nin liste başı adayı Oriol Junqueras ile Belçika'ya kaçan ve JxCAT'ın liste başı adayı olan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'in AP parlamenteri seçildikleri belirtildi.

- Portekiz'deki seçimler

Diğer yandan, AP'de 21 parlamenteri bulunan Portekiz'de de mevcut durumda azınlık hükümetiyle iktidarda olan Sosyalist Partinin (PS), resmi olmayan sandık başı sonuçlara göre oyların yüzde 30'undan fazlasını alarak birinci parti çıktığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 22:44
  1. 2019 AP seçimleri
  2. ispanya
  3. Portekiz
  4. Sandık başı seçim sonuçları

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