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AP seçimlerinde İsveç'te oyunu en çok artıran aşırı sağcı parti oldu

27 Mayıs 2019 Pazartesi 01:43
AP seçimlerinde İsveç'te oyunu en çok artıran aşırı sağcı parti oldu

STOCKHOLM (AA) - İsveç'te Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini, hükümetin en büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti kazanırken, göçmen karşıtlığı ile bilinen İsveç Demokratlar Partisi ise oyunu en çok artıran parti oldu.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin çıkış anketine göre, hükümet ortaklarından Sosyal Demokrat Parti, yüzde 23,7 ile birinci parti oldu.

Ana muhalefetteki Moderat Parti (Muhafazakar Parti) 2014'teki AP seçimlerine göre oyunu yüzde 3,2 artırarak yüzde 16,7 oranında oy aldı.

Göçmen karşıtlığı ile bilinen İsveç Demokratlar Partisi yüzde 15,6 oranında oy alırken, oyun en çok artıran parti oldu. Üçüncü sırada yer alan parti, 2014 seçimlerinde yüzde 9,8 olan oy oranını yüzde 5,8 artırdı.

En çok oy kaybeden partiler ise Liberal Parti ile Yeşiller ve Çevre Partisi oldu. Liberal Parti yüzde 5,8 oy kaybederken, Yeşillerin kaybı da yüzde 3,8 oldu.

İsveç'in AP'de 21 parlamenter ile temsil hakkı bulunuyor.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 01:43
  1. AP seçimleri
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  3. İsveç
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