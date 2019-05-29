0553 313 94 23

AP seçimleri, Avrupa'daki siyasi süreci zorlaştırabilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's:- "(Avrupa Parlamentosu seçimleri) Daha parçalı bir parlamento Avrupa çapında politika yapımını güçleştirecek. Bunun sonuçları iç politikada en çok İtalya'da hissedilebilir"

29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:07
AP seçimleri, Avrupa'daki siyasi süreci zorlaştırabilir

LONDRA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonucunun Avrupa çapında politika oluşturulmasını zorlaştırabileceğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, AP seçimlerine ilişkin, "Daha parçalı bir parlamento Avrupa çapında politika yapımını güçleştirecek. Bunun sonuçları iç politikada en çok İtalya'da hissedilebilir." ifadelerine yer verildi.

Moody's açıklamasında, "Lega Partisi'nin seçimlerden güçlü bir sonuçla çıkması İtalya'da erken seçim riskini artırıyor. Fransa'da sonuçlar Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un üzerindeki politik baskıyı artırıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, seçim sonuçlarının İngiltere'de ise iktidardaki Muhafazakar Parti ve muhalefetteki İşçi Partisinin bundan sonra Brexit konusundaki duruşlarını yeniden değerlendirmelerine neden olabileceği kaydedildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, İngiltere Başbakanı Theresa May'in 7 Haziran'da görevinden ayrılacağını açıklamasının İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılma riskini artırdığı da belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:07
  1. AB
  2. Avrupa
  3. İngiltere
  4. Kredi Notu
  5. MOODY'S

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abbas, Bahreyn çalıştayına katılmayacağını yineledi
    1. Abbas, Bahreyn çalıştayına..
    2. Suudi Arabistan ve Libyalı yetkililer..
    3. BAE ve ABD'den savunma alanında iş..
    4. 30.05.2019 Günün âyet ve hadisi
    5. Katar'dan "uyguladığımız prosedür..
    6. Bilirkişilere ödenecek ücretler belli..
    7. TEM otoyolunda iki kamyon çarpıştı: 1..
    8. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    9. Irak'ta bir Fransız'a daha DEAŞ..
    10. Pendik'te trafik kazası: 2 yaralı
    11. Kocaeli'de "kumar" operasyonu
    12. Solingen faciasında ölenler anıldı
    13. Cezayir'de FLN, Meclis Başkanını..
    14. Vali Varol: "Toplumun her kesimini..
    15. İran Meclisi'nde haykırdı: Neden bu..
    16. GÜNCELLEME - Tuna nehrinde yolcu..
    17. Pentagon'dan Yunanistan'a sevkiyat..
    18. "Fransa'nın silahları Yemen'de..
    19. Netanyahu'ya şok! Meclis kendini..
    20. Filistin-Türk İşadamları Derneği'nden..
    21. Hükümeti kuramayan Netanyahu..
    22. "Türkiye, İİT'nin ortak hedefleri için..
    23. Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı
    24. "Irak çevresindeki ülkelerle iyi..
    25. Hamaney'den "İran, ABD ile müzakere..
    26. Başkonsolos'tan Ramazan ayında..
    27. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kabinenin..
    28. Safranbolu’da İstanbul’un fethinin..
    29. Hollanda'da üniversitelilerden şehir..
    30. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Zümrüt Apartmanı'ndan sonra bir skandal da Elif Şafak kitabından! Rezil satırlar...
    Zümrüt Apartmanı'ndan sonra bir skandal da Elif Şafak kitabından! Rezil satırlar...
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    S-400 için bomba açıklama! Test aşamasına gelindi
    S-400 için bomba açıklama! Test aşamasına gelindi