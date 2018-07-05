AP kritik kararı onayladı! Türkiye de etkilenecek

Schengen Bölgesi’ne giriş çıkışların daha güvenli hale gelmesini sağlamaya çalışan Avrupa Birliği, ABD’nin yıllardır uyguladığı ve bu ülkeye girişlere elektronik onaya dayanan ESTA’nın bir benzerini devreye sokmaya hazırlanıyor. Yolculuklara ilişkin onay ve bilgi sistemi olan ETIAS’ın hayata geçirilmesiyle birlikte Schengen Bölgesi’ne vizesiz girme hakkına sahip olan kişiler "ön onay" almak durumunda kalacak. Sistemin devreye girmesi Türkiye’den Schengen Bölgesi’ne vizesiz girişe olanak sağlayan yeşil ve gri pasaport sahiplerini de etkileyecek.

KARAR AVRUPA PARLAMENTOSU'NDA ONAYLANDI

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerine vizesiz seyahat hakkı bulunan 60’tan fazla ülke vatandaşına ön kayıtla kontrol uygulaması getiren düzenlemeyi onayladı.

AB Komisyonu'nca 2016'da başlatılan çalışmayla gündeme gelen ve Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) olarak adlandırılan düzenleme, AB’ye vizesiz seyahat edecek tüm yolcuların internetten kayıt olmalarını zorunlu kılacak.

TÜRKİYE DE ETKİLENECEK

Türkiye’nin de içinde olduğu 60’tan fazla ülke vatandaşını ilgilendiren sisteme göre, AB'ye vizesiz seyahat edebilen kişilerin, 2020’den itibaren yolculuk öncesi doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgilerin yanında, sabıka kaydı olup olmadığı, daha önce savaş bölgesinde bulunulup bulunulmadığı gibi soruların yer aldığı bir formu doldurması gerekecek.

18 YAŞ ALTI VE 70 YAŞ ÜSTÜ ÜCRET ÖDEMEYECEK

Sisteme 7 avro karşılığında kayıt yapılacak. Kayıtların 3 yıl veya seyahat belgesinin geçerlilik tarihine kadar geçerli olacağı, 18 yaş altı ve 70 yaş üzeri kişilerin ücret ödemeyeceği açıklandı.

Genel Kurul'da önceki gün tartışılan raporda, 60’tan fazla ülkeden 1,4 milyar kişinin Schengen bölgesi ülkelerine vizesiz seyahat edebildiği, bugünün rakamlarıyla 30 milyon olarak belirlenen yıllık ziyaretçi sayısının 2020 itibarıyla 39 milyonu aşacağı kaydedilmişti.

ETIAS sistemiyle AB, "üye ülkelere gelecek vize muafiyeti bulunan kişilerin düzensiz göç, kamu sağlığı ve güvenlik açısından bir sorun teşkil edip etmediği ve yola çıkmadan önce ziyaretçilerin kim olduğu" hakkında bilgi sahibi olmayı hedefliyor.

2021'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Genel Kurul'da 115’e karşı 494 üyenin onayı ve 30 çekimser oyla kabul edilen düzenlemenin AB Bakanlar Konseyi tarafından imzalandıktan sonra, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak en geç 2021’de yürürlüğe girmesi hedefleniyor.