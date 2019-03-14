0553 313 94 23

AP Genel Kurulunda kabul edilen "2018 Türkiye Raporu"

TBMM Başkanı Şentop: - "AP içerisindeki ırkçı, aşırılık yanlısı siyasetçilerin öncülüğünde hazırlanmış bir karar"

14 Mart 2019 Perşembe 16:14
AP Genel Kurulunda kabul edilen "2018 Türkiye Raporu"

RABAT (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) kabul edilen "2018 Türkiye Raporu"na ilişkin, "AP içerisindeki ırkçı, aşırılık yanlısı siyasetçilerin öncülüğünde hazırlanmış bir karar." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 14. Konferansı’na katılmak üzere Fas’ın Başkenti Rabat'ta bulunan Şentop, AA muhabirine, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) kabul edilen "2018 Türkiye Raporu"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

AP'nin kararının anlaşılabilir olmadığını belirten Şentop, kararın, Türkiye ile ilgili tamamen ön yargılı, haksız, mesnetsiz gerekçelere dayandığını ifade etti.

Söz konusu kararın, AP içerisindeki ırkçı, aşırılık yanlısı siyasetçilerin öncülüğünde hazırlanmış bir karar olduğunu vurgulayan Şentop, şunları söyledi:

"Türkiye AB ile ilgili olarak katettiği mesafedeki samimiyetini, hedefindeki kararlılığı göstermiştir. Tam da müzakerelerin başlamasına yakın bir zaman kala böyle bir kararın alınması AB bakımından da üzüntü vericidir.

Yakında zaten Avrupa Parlamentosu da seçimlerle yenilenecek. AB esasen çok ciddi bir kriz içerisinde. Öncelikle bir kimlik krizi içerisinde. Ne olduğunu ne olacağını henüz daha kararlaştırabilmiş değil. İngiltere'nin ayrılma kararından sonra AB, siyasi boyutları çerçevesinde büyük ölçüde zarar görmüştür. Birçok AB üyesi ülke, bu birlikte kalıp kalmayacağını tartışmaktadır. Böyle bir süreçte AB'nin Türkiye düşmanlığı üzerinden kendisine bir alan açmaya çalışmasını da ilginç buluyorum."

Türkiye'nin, bölgesinde, Avrupa'da ve dünyada sözü, kararı etkili bir ülke olduğuna dikkati çeken Şentop, ülkenin, yoluna büyük bir kararlılıkla devam edeceğini belirtti.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:14
  1. AP rapor Mustafa Şentop

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PFDK'den 2 Süper Lig kulübüne ceza
    1. PFDK'den 2 Süper Lig kulübüne ceza
    2. Selçuk Bayraktar açıkladı: Yerlilik..
    3. İdlib'de yaralanan 5 sivil tedavi için..
    4. "Netanyahu'nun açıklamaları akıl ve..
    5. Hakkari'de teröristlere ait 8 sığınak..
    6. Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile..
    7. "Derecelendirme kuruluşları Türkiye'ye..
    8. Hulusi Akar'dan ABD ile kritik görüşme
    9. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD..
    10. Akar ile Shanahan'ın görüşmesinde,..
    11. HDP'nin pankartı, üzerindeki bu yazı..
    12. Toyota'dan bahara özel "servis..
    13. AP Genel Kurulunda kabul edilen "2018..
    14. "Son 30 yılın teröre katılımdaki en..
    15. ''Korkutan tabut kaldırıldı!
    16. Türk bilim insanlarından büyük müjde
    17. Japonya, "Boeing 737 Max" uçuşlarını..
    18. Samsun’da trafik kazası: 1 ölü
    19. GAÜN öğrencilerinden teknik gezi
    20. Vali Çağatay: Terörü gündemimizden..
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın