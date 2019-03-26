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AP, Avrupa'ya sömürgeci geçmişini hatırlattı

Avrupa Parlamentosu, AB ülkelerine Afrika kökenlilere uygulanan ayrımcılığa son vermeleri ve kolonyal dönemde işlenen savaş suçlarından dolayı özür dilemeleri çağrısı yaptı

26 Mart 2019 Salı 19:19
AP, Avrupa'ya sömürgeci geçmişini hatırlattı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa devletlerine Afrika'da işledikleri savaş suçlarını hatırlatarak, "çalınan eserleri geri vermeleri, özür dilemeleri ve tazminat ödemeleri" çağrısında bulundu.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, "Avrupa'daki Afrika kökenlilerin temel hakları" başlıklı metni 80'e karşı 535 oyla kabul etti.

Buna göre, AP, AB ve üyelerine eğitim, ev satın alma, kiralama, sağlık, cezai adalet, siyasal katılım ve göç gibi konularda "ırkçılık karşıtı politikalar geliştirmeleri ve ayrımcılığı durdurmaları" çağrısında bulundu.

- Hapishanelerde yaşanan ölüm ve şiddet olayları

Metinde, Afrika kökenlilere karşı saldırıların arttığı anımsatılarak, nefret suçlarının tam olarak soruşturulması ve cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Avrupa hapishanelerindeki Afrika kökenlilere yönelik kötü muamelelerin kınandığı metinde, hapishanelerde yaşanan ölüm ve şiddet olaylarına dikkat çekildi.

Metinde, Avrupa ülkelerinin cezai uygulamalarda, terörle mücadele önlemlerinde ve göç kontrollerinde etnik kökene dayalı fişleme yaptığı ifade edilerek, üye devletlere bu uygulamalara son vermeleri gerektiği uyarısında bulunuldu.

- "Kolonyalizm tarihsel suç"

AB kurumlarına ve üye devletlere kolonyal dönemde işlenen insanlığa karşı suçları ve eşitsizlikleri düzeltme yolunda çözümler üretmeleri çağrısı yapılan metinde, "Bu tarihsel suçların günümüzde Afrika kökenliler için halen olumsuz etkileri söz konusu." ifadesine yer verildi.

Metinde, Avrupa devletlerinin, Afrika yönetimlerine kolonyal dönemde "işledikleri suçlardan dolayı tazminat ödemeleri, özür dilemeleri ve çaldıkları el sanatları ürünlerini iade etmeleri" gerektiği belirtildi.

Ayrıca AP, AB'ye kolonyal arşivleri kamuya açması ve eğitim müfredatına "kölecilik ve kolonyal" geçmişe dayanan tarihi bilgilerin konulması çağrısı yaptı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 19:19
  1. AB
  2. Afrika
  3. AP
  4. Irkçılık

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