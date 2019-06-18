AOSB’nin 2 markası en hızlı yükselen 100 şirket arasına girdi

Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren; enerjiyi, uluslararası standartlarda yaptığı üretimle güce dönüştüren Transformatör Elektromekanik’in, Beta ve MFC markaları Türkiye’nin en hızlı yükselen 100 şirketi arasına girdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde belirlenen, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında MFC markası ilk 10’da, Beta Transfarmatör ise ilk 100’de yer aldı.

Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde, 63 bin metrekare kapalı ve açık alanda, güç, dağıtım, hermetik, kuru ve özel sargılı trafo üretimi yapan ve Adana’nı 4’üncü Türkiye’nin 715’inci ArGe Merkezi’ne sahip olan firma ürünlerinin yüzde 25’ini yurt içine satarken, yüzde 75’ini ise dünyanın 30’u aşkın ülkesine ihraç ediyor.

Firmanın Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Cenk Dağsuyu,iki markalarının gösterdiği başarının gururunu yaşadıklarını bildirdi. Dağsuyu, hedeflerinin daha üst sıralar olduğunu, bu kapsamda yenilikçi yaklaşımla üretmeye, istihdam yaratmaya ve ihracatla cari açığın kapanmasına katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri; iki yıllık ciro artışı dikkate alınarak belirleniyor.