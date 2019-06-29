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AOSB’den Kızılay’a kan ve kök hücre bağışı

Adana Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nce,Kızılay’a kan ve kök hücre bağışı yapıldı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:16
AOSB’den Kızılay’a kan ve kök hücre bağışı

Adana Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nce,Kızılay’a kan ve kök hücre bağışı yapıldı.


AOSB Bölge Müdürlüğü ve Kızılay Adana Şube Başkanlığı tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen ‘Toplu Kan Bağışı Kampanyası’na; sanayiciler, müdürlük personeli ve bölgede faaliyet gösteren firmaların çalışanları katıldı.


AOSB Müdürlüğü’nün sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında, bir kan bağışının 3 kişinin hayatını kurtardığına vurgu yapıldı.


Bölge Müdürlüğü’nün fuaye alanında kurulan gezici merkezde,Kızılay’ın donanımlı ekibi, önce kan vermek isteyen çalışanların gerekli tetkiklerini yaptı. Uygun bulunan gönüllü vericiler,doktor kontrolünden sonra kan ve kök hücre bağışladı.


AOSB Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kara’nın da katılım gösterdiği organizasyonda; toplam 80 kişi kan bağışında bulundu. AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar,bu yıl 2’ncisi düzenlenen ‘Toplu Kan Bağışı Kampanyası’’nın rutin olarak 3 ayda bir gerçekleştirileceğini ifade etti.


Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, ‘‘AOSB Müdürlüğü’nün Kızılay’a vermiş olduğu desteklerinden ötürü teşekkür ederim. Bu yıl ikinci kez AOSB’de kan bağışı kampanyası düzenledik. 3 ayda bir bu organizasyonu gerçekleştirecek olması da ayrıca takdire değerdir. Bu bağışlar sayesinde, Kızılay’ımızın kan rezervlerine büyük katkı sağlandı”dedi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 12:16
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