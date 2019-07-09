0553 313 94 23

AOSB’de "Endüstri 4.0 ve Digital Makinalar” semineri

Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan firmalara yönelik, giderleri azaltarak, düşük maliyetli, az enerji harcayan, az yer kaplayan ve yüksek kalitede ürün üreten fabrikaların rekabet gücünü arttıran “Endüstri 4.

09 Temmuz 2019 Salı 11:24
AOSB’de "Endüstri 4.0 ve Digital Makinalar” semineri

Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan firmalara yönelik, giderleri azaltarak, düşük maliyetli, az enerji harcayan, az yer kaplayan ve yüksek kalitede ürün üreten fabrikaların rekabet gücünü arttıran “Endüstri 4.0 ve Digital Makinalar” konulu seminer düzenlendi.


Bölge Müdürlüğü Seyhan Toplantı Salonu’nda, verilen seminerde, sanayi kuruluşlarının çok küçük bütçeler ile çok ciddi dönüşümler sağlayabilecek teknolojiler ve dijital dönüşümleri gerçekleştirmelerinin ipuçları paylaşıldı.


Protekno Endüstri 4.0 & IoT Grup Müdürü İbrahim Kuşçu, sunumunda, Türkiye’nin Endüstri 1.0, 2.0, 3.0’ı kaçırdığını ve geç kaldığını ancak endüstri 4.0’ı yakalaması gerektiğini belirterek, “Eğer yabancı firmalar ile rekabet gücümüzü arttırmak istiyorsak bir an önce dönüşümümüzü tamamlamamız gerekir. Ancak, bu şekilde üreten ülkelerin yanında yerimizi alabiliriz” dedi.


Endüstri 4,0’ın insan kaynağından ve enerjiden sağladığı tasarrufa dikkat çeken Kuşçu, bunları daha akılcı bir alana yönlendirip, daha inovatif çalışmalar yaparak kazancın arttırılabileceğini söyledi.


İbrahim Kuşçu, konuşmasının sonunda, “Sanayi kuruluşlarımızda küçük bütçeler ile ciddi dönüşümler sağlayabilecek yeni nesil teknolojileri, dijital fabrikaları ve A’dan Z’ye dijital dönüşüm için Endüstri 4.0 ’ın ipuçlarını paylaştığım seminerimize ev sahipliği yaparak, bizleri sanayicilerimizle buluşturan AOSB Bölge Müdürlüğü’ne teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Hager Doğu Akdeniz & Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Sefer Acer ise dijital fabrikaya geçiş için gerekli tüm sistemler konusunda bilgi verdiği sunumunda, dijital fabrika çözümlerinin Endüstri 4.0’a geçiş sürecini hızlandıracağına vurgu yaptı. Acer,bu konuda izlenecek süreci tüm detaylarıyla örnekleriyle anlattıktan sonra yol haritasını da çizdi.


AOSB’de faaliyet gösteren firmaların temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı seminerin konuşmacıları, sunumlarının ardından katılımcıların sorularını yanıtladılar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK'nın alçak planı engellendi
    1. PKK'nın alçak planı engellendi
    2. FETÖ "ablası" ile eşine hapis cezası
    3. Başkan Şahin, Osmangazi’yi Anma..
    4. Sakarya’daki ev yangınında itfaiye eri..
    5. Engelsiz Yaşam Akademisi’nde Tersine..
    6. Yangın ve patlama sonrası inceleme..
    7. GRAFİKLİ- "İsyan Ahlakı'nı kuşanan..
    8. Zeytinburnu’nda Suriyeli cinayetine..
    9. Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ezel’den..
    10. Beşiktaş'tan Bankalar Birliği açıklaması
    11. Eskişehir’de sağlık turizmi konusunda..
    12. Bingöl’de devasa hortum görüntülendi
    13. Akit sordu, vatandaş cevapladı! ‘15..
    14. Adana'da 11 günlük bebek yaşamını..
    15. Türk bilim insanı, "yüz tanıma..
    16. İran'dan Bitcoin'e büyük darbe! Alım..
    17. Öğrenciler, 15 Temmuz şehitlerini..
    18. Çocuğunuzla konuşun
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya..
    20. Tarihi kişilikler ölümü bu sözlerle..
    21. Güreşler bitti çayır bakıma alındı
    22. Kocaeli tarihine sahip çıkıyor
    23. "Uzay yelkenlisi" LightSail 2,..
    24. Büyük inşaat projelerinde Bayburt..
    25. Burdur’da sinema salonları sokaklara..
    26. İran'dan İngiltere'ye tehdit!..
    27. Katar : “Afganistan müzakereleri..
    28. Körfez’de bayrama yakışır etkinlik
    29. Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın..
    30. Macaristan-Ukrayna arasında gerilim..
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti