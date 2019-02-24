0553 313 94 23

Aort damarı yırtılan polis, Manisa’da son yolculuğuna uğurlandı

Görevli olduğu Afyonkarahir’da aort damarının yırtılması sonucu yaşamını yitiren polis memuru Mehmet Emin Üzel (35), memleketi Manisa’nın Salihli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

24 Şubat 2019 Pazar 19:44
Aort damarı yırtılan polis, Manisa’da son yolculuğuna uğurlandı

Görevli olduğu Afyonkarahir’da aort damarının yırtılması sonucu yaşamını yitiren polis memuru Mehmet Emin Üzel (35), memleketi Manisa’nın Salihli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mehmet Emin Üzel (35), aort damarının yırtılması sonucu yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden 2 çocuk babası Uzel, memleketi Salihli’de akşam ezanı öncesinde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığına defnedildi. Polis memuru Üzel’in Türk Bayrağına sarılı tabutuna gelen kızı Ayşin, babasının fotoğrafına öpüp, tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.


Hz.Ömer Camii’nde kılınan cenaze namazına Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, eski vekil Mazlum Nurlu, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 19:44
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşverenlere büyük müjde! 3 aylık destek başlıyor
    1. İşverenlere büyük müjde! 3 aylık..
    2. "Maduro'nun günleri sayılı"
    3. BUDO'dan sefer iptalleri
    4. Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı
    5. Milli para atletlerden Dubai'de 2..
    6. Başkan Bakıcı minik tiyatro severleri..
    7. AK Parti'nin Hatay mitingi
    8. Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazır
    9. Maçın ardından
    10. Milas’ta trafik kazası; 1 ağır yaralı
    11. Kanarya sevenlerden Özakcan’a destek..
    12. Denizde korkunç görüntü
    13. Ali Çetinbaş: İşini gönülden yapanlar..
    14. Aşık Veysel'in doğup büyüdüğü köye..
    15. 14. Koç Spor Fest Kış Oyunları sona erdi
    16. Siber güvenlik devi Kaspersky'dan flaş..
    17. Adnan Oktar'ın ABD ile ilişkisi..
    18. Beyoğlu'nda bir markette silahlı soygun!
    19. Otomobilden 227 parça tarihi eser çıktı
    20. Arnavutköy'de başıboş atlar kar..
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı