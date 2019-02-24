Aort damarı yırtılan polis, Manisa’da son yolculuğuna uğurlandı
Görevli olduğu Afyonkarahir’da aort damarının yırtılması sonucu yaşamını yitiren polis memuru Mehmet Emin Üzel (35), memleketi Manisa’nın Salihli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.24 Şubat 2019 Pazar 19:44
Görevli olduğu Afyonkarahir’da aort damarının yırtılması sonucu yaşamını yitiren polis memuru Mehmet Emin Üzel (35), memleketi Manisa’nın Salihli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mehmet Emin Üzel (35), aort damarının yırtılması sonucu yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden 2 çocuk babası Uzel, memleketi Salihli’de akşam ezanı öncesinde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığına defnedildi. Polis memuru Üzel’in Türk Bayrağına sarılı tabutuna gelen kızı Ayşin, babasının fotoğrafına öpüp, tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Hz.Ömer Camii’nde kılınan cenaze namazına Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, eski vekil Mazlum Nurlu, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
YORUM YAZ