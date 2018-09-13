AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri MEB AÖL kayıt yenileme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL Açık Lise 3.dönem sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Sınav sonuçlarını öğrenen AÖL öğrencilerini şimdi de AÖL kayıt yenileme heyecanı sardı. Açık öğretim lisesini okuyacak adaylar dört gözle AÖL kayıt yenileme zamanını bekliyor. Açık Lise kayıt yenileme işlemleri aol.meb.gov.tr adresinden yapılıyor. Peki AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

Açık lisede eğitim hayatlarını sürdürmek isteyenler için önemli tarihler geldi. 2018/2019 MEB AÖL kayıt tarihleri belli oldu. Peki AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte Açık Lise kayıtları hakkında detaylar…

AÖL SINAV TAKVİMİ YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

I. dönem yeni kayıt işlemleri. 20 Ağustos- 5 Ekim 2018

Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi. 15 Ekim 2018

I. dönem kayıt yenileme işlemleri. 3 Eylül – 5 Ekim 2018

Veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin Yaptırılması/yapılması. 20 Ekim 2018 I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 1 Aralık 2018

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AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “Sınav Bedelini” ödemek zorundadır. 2018 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Bedeli; 30 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.) Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Bedeli), 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 20 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)

Kayıt Yenileme bedelinin 5 TL' si ise Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir. Kayıt Yenileme için Katılım Bedelinin ödendiği, sistem üzerinden görünmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenileme işlememizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için Katılım Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.