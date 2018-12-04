AÖL sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınacak?

Liseyi açıktan okuyan Açıköğretim lisesi (AÖL) adayları AÖL 1. Dönem sınavına hazırlandı. AÖL sınavına girecek adaylar, AÖL sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? AÖL giriş belgesi nasıl alınacak? Sorusunu soruyor. MEB’in AÖL sınav takvime göre; Açıköğretim Lise 1. dönem sınavı, 08-09 Aralık 2018 tarihinde yapılacaktır. AÖL sınav giriş belgesi ise aolweb.aol.meb.gov.tr üzerinden alınacaktır.

Açıköğretim Lisesi AÖL sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? 2018-2019 AÖL kayıtları başlayınca liseyi açıktan bitirmek isteyen öğrenciler AÖL 1. dönem sınavı ne zaman yapılacka sorularını da sormaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı sıkça sorulan soruyla ilgili detayları aktardı. Açık öğretim lisesi sınavları tüm illerimizde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. Her sene mevcut merkezlerde değişiklik yapılmakta olup, yeni sınav merkezleri eklenebilir. Sınavlar çoktan seçmeli methodu yani test usulü gerçekleştirilmektedir. Her soru 4 şıktan oluşmaktadır ve bu sınavlarda 4 yanlış bir doğruyu götürmez.

AÖL 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu takvime göre; Açıköğretim Lise 1. dönem sınavı, 08-09 Aralık 2018 tarihinde yapılacaktır. Sınav soruları yeni kitaplardan çıkacaktır.

AÖL 1. dönem sınavı saat kaçta?

AÖL sınavlarında her soru 4 şıktan oluşmaktadır ve bu sınavlarda 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün, dört oturumda yapılıyor. Buna göre ilk oturum saat sabah 10.00’da, ikinci oturum öğleden sonra 14:00’te yapılıyor. Öğrenciler oturum başı 2.5 saat soru çözme imkanı tanınıyor.

AÖL sınav ücreti ne kadar ve nereye yatırılacak?

Liseli öğrencilerin bir diğer merak ettiği konu ise sınav ücreti oluyor. İlk kayıt sınav bedeli 30 TL'dir. 30 TL Açık öğretim lisesi ilk kayıt sınav ücreti olarak 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği'ne yatırılması zorunludur.

AÖL sınav giriş belgesi nereden alınacak?

Açıköğretim lisesi sınavı AÖL sınav giriş belgesi http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden güvenlik kodu, öğrenci numarası ve şifre ile öğrenci girişi yapan öğrenciler menüden sınava giriş belgesi alabilirler ve sınava giriş yerlerine ulaşabilecekler. Sınav Giriş Belgenizi ‘’Öğrenci Genel Bilgileri’’ menüsü altında yer alan ‘’ Sınav Giriş Belgesi’’ ekranından seçerek yazdırabilirsiniz.