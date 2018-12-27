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AÖL sınav sonuçları son dakika açıklandı

Liseyi açıktan okuyan Açıköğretim lisesi (AÖL) adayları AÖL 1. Dönem sınavına hazırlandı. AÖL sınavına girecek adaylar, MEB’in AÖL sınav takvime göre; Açıköğretim Lise 1. dönem sınavı, 08-09 Aralık 2018 tarihinde yapıldı. AÖL sınav sonuçları açıklandı. AÖL 2019 sonuçlarıını aolweb.aol.meb.gov.tr üzerinden öğrenibilecek.

27 Aralık 2018 Perşembe 15:18
AÖL sınav sonuçları son dakika açıklandı

Liseyi açıktan okuyan Açıköğretim lisesi (AÖL) adayları AÖL 1. Dönem sınavına hazırlandı. AÖL sınavına girecek adaylar, MEB’in AÖL sınav takvime göre; Açıköğretim Lise 1. dönem sınavı, 08-09 Aralık 2018 tarihinde yapıldı. AÖL sınav sonuçları açıklandı. AÖL 2019 sonuçlarıını aolweb.aol.meb.gov.tr üzerinden öğrenibilecek.

Açıköğretim Lisesi AÖL sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? 2018-2019 AÖL kayıtları başlayınca liseyi açıktan bitirmek isteyen öğrenciler AÖL 1. dönem sınavı ne zaman yapılacka sorularını da sormaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı sıkça sorulan soruyla ilgili detayları aktardı. Açık öğretim lisesi sınavları tüm illerimizde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. Her sene mevcut merkezlerde değişiklik yapılmakta olup, yeni sınav merkezleri eklenebilir. Sınavlar çoktan seçmeli methodu yani test usulü gerçekleştirilmektedir. Her soru 4 şıktan oluşmaktadır ve bu sınavlarda 4 yanlış bir doğruyu götürmez.  

AÖL 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu takvime göre; Açıköğretim Lise 1. dönem sınavı, 08-09 Aralık 2018 tarihinde yapılmıştı.

AÖL sınav sonuçları nasıl itiraz edilir?

MEB AÖL kılavuzu içerisinde yer alan bilgiye göre öğrenciler aldıkları puana göre itiraz edebilme hakkına sahiptir. Peki, sınav sonuçları nasıl itiraz edilir? Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

 

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 15:18
  1. AÖL sınav sonuçları son dakika açıkladı

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