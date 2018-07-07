AÖL sınav 7 Temmuz 2018 MEB AÖL 3. dönem sınav yorumları!

MEB tarafından 7 ve 8 Temmuz’da yapılacak olan Açıköğretim Ortaokulu (AÖO) ile Açıköğretim Lise (AÖL) sınavına giren öğrenciler, AÖO ve AÖL soruları ve cevapları açıklandı mı diye merak edilmeye başlandı.

Açıköğretim Lise yani AÖL 3. Dönem sınavları 7-8 Temmuz’da yapılacak. MEB tarafından yapılacak olan AÖO ve AÖL sınavları için ter dökecek binlerce öğrenci AÖL sınav sorularının nasıl olacağını merak ederken, MEB 2018 AÖL sınavına girecek öğrenciler sınav bittiğinde AÖL MEB 3. Dönem sınav soruları ve cevaplarını merak ediyor. AÖL sınav sonuçları MEB'in internet (odsgm.meb.gov.tr) sayfasında yayınlanacak.

7 TEMMUZ AÖL 3. DÖNEM SINAVINA İLİŞKİN YORUMLAR

"Matematik bu defa çok kolaydı cidden." "Teşekkür ederim. Iyi bir sonuç bekliyorum inşallah." "Ben kontrol ettim matematik 4'ten 9 tane soru bilmişim geçiyomuyum yani yardımcı olurmusunuz?" "Ya kusura bakmayında açık lise okuyoruz kimyayı ce fiziği gerçekten zor sormuşlar." "Sınav geçmiş senelere göre kolaydı."