AÖL kayıt yenileme süresi ne zaman bitiyor? sorusu merak ediliyor. Açık lise ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos'ta başladı. Henüz kayıt yenileme işlemlerini yapmayan Açık Lise öğrencileri AÖL kayıt yenileme süresi ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Peki, AÖL kayıt yenileme süresi ne zaman bitiyor?

AÖL kayıt yenileme süresi ne zaman bitiyor?

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül 2019 tarihinde sona eriyor. Mazaretli kayıt süreci ise 28 Eylül ile 4 Ekim arası olarak belirlendi.

Ancak 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 4. dönem aktif olan öğrenciler (Ek sınava girecek olan öğrenciler) kayıt ücretlerini sınav sonrası yatırabileceklerdir.

Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt olacak olan öğrenciler Halk Eğitim Merkezleri'nde kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra, anlaşmalı bankalara veya anlaşmalı bankaların ATM lerine sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.