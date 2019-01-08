AÖL ikinci dönem kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2019

AÖL 2. Dönem kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Açık öğretim lisesi kayıt yenileme nasıl yapılacak? Açık öğretim liseleri 2. Dönem kayıt yenileme tarihi belli oldu mu? AÖL okuyan öğrenciler için kayıt yenilemeler başladı mı? Kayıt yenilemeler nerede yapılacak? İşte merak edilen bu soruların yanıtları...

2019 AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman?

2019 yılında AÖL 2. Dönem kayıt yenileme, yeni kayıt ve mazeretli kayıt tarihleri belli olmuş oldu.

Yeni dönem kayıtları 9 Ocak 2019 – 6 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

AÖL 2019 kayıt yenileme nasıl yapılır?

Açıktan lisesi tamamlamak isteyen öğrencilerin kayıt yenilemek için aşağıda bulunan detayları dikkatli okumalı,

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün, mesai saatinin bitmesine kadar bekleyecekler. Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk eğitim merkezi veya Mesleki eğitim merkezi müdürlüklerine müracaat ederek yenileme işlemlerini yaptıracaklardır. Öğrencilik durumu aktif hale gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler. Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

18 yaşından gün almamış olan Açık öğretim lisesi öğrencilerinin yılda 2. Dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almamış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur. Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt yenileyecek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt yenileme tarihleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.

Açık öğretim lisesi (AÖL) nedir? ne demektir?

Kimler açık öğretim lisesine kayıt olabilir, başvuru şartları nelerdir? Açık öğretim lisesi askerliği erteler mi, tecil ettirir mi? Açık öğretim lisesi kitapları nasıl ve nereden alınır, sınavları nasıl ve nerede yapılır? Açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olup öğrencilik durumu silik olan öğrenciler ile açık öğretim lisesi ya da mesleki açık liselerden tasdikname alan öğrenciler. Türkiye dışına eğitim görmüş olup Türkiye’den denklik belgesi alanlar açık liseye başvurabilir. Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, gerekli ücreti öder. Akabinde dersleri seçer. Önceden bildirilen tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır.

Kimler Açık Öğretim Lisesine kayıt olabilir?

İlköğretim/ortaokul mezunu olanlar

Lisede iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrenciler

Aşağıda ismi geçen liselerden ayrılanlar

Genel lise veya mesleki liseler

Anadolu öğretmen liseleri

Askeri ve polis okulları

Sağlık meslek liseleri

Anadolu güzel sanatlar liseleri

Resmi ve özel Anadolu liseleri

Sosyal bilimler liseleri

Yabancı dil ağırlıklı liseler