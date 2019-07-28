AÖL ek sınav ne zaman? AÖL ek sınav şartları nelerdir?

AÖL ek sınav şartları ve AÖL ek sınav kayıt tarihleri arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. AÖL 3. dönem sınavlarının sonuçları 26 Temmuz itibari ile erişime açılmıştı. AÖL sınav sonuçları, https://aol.meb.gov.tr/" adresinden sorgulanabiliyor. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrencilerin adreslerine iletilmiyor. Öğrenciler şimdi de AÖL öğrencisi kayıt yenileme ve ek sınavların nasıl olacağını merak ediyor. AÖL ek sınav şartları nelerdir?

AÖL ek sınav kayıt ne zaman?

AÖL ek sınavı için yapılan duyuruda yer alan ifadeler:

Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için;

Ek Sınav Tarihi : 31 AĞUSTOS - 01 EYLÜL 2019

Ek Sınav Başvuru Tarihleri : 29 TEMMUZ -01 AĞUSTOS 2019

Ek Sınav Ders Seçimi : 29 TEMMUZ -01 AĞUSTOS 2019

Katılım Bedeli : 30 TL

Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılmayacağından dolayı; Öğrencilerin Ek Sınava girebilmesi için katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra MUTLAKA Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne mücaraat ederek, öğrencilik durumlarını Ek Sınav için aktif hale getirmeleri ve ek listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmeleri gerekmektedir.

Sınav ekli listede gösterilen il ve ilçe merkezlerinde yapılacaktır. Öğrenciler aşağıdaki ekli listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmek zorundadır.,

AÖL mezuniyet şartları neler?

- Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

- Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

- Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım/Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

- Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekiyor.