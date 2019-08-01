AÖL'den ek sınav fırsatı. 29 Temmuz'da başlayan AÖL ek sınav başvuruları devam ediyor. AÖL ek sınav başvuruları | Başvuru ücreti ne kadar?

AÖL ek sınav başvuruları son gün ne zaman?

AÖL ek sınavı dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için düzenlenecektir. Başvurular 29 Temmuz- 1 Ağustos arası yapılacaktır.

AÖL ek sınav başvuru ücreti ne kadar?

Sınava katılım bedeli 30 TL'dir.

AÖL ek sınav ne zaman?

Ek sınav 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde olacak.

AÖL ek sınav başvurusu nasıl yapılır?

Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılmayacağından dolayı; Öğrencilerin Ek Sınava girebilmesi için katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra MUTLAKA Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne mücaraat ederek, öğrencilik durumlarını Ek Sınav için aktif hale getirmeleri ve ek listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmeleri gerekmektedir.