AÖL 3. dönem sınav sonuçları yarın saat kaçta açıklanacak? MEB aolweb.aol.meb.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3.dönem sınavı 7-8 Temmuz 2018'de yapıldı. 2018 AÖL 3. dönem sınavına giren öğrenciler AÖL 3. Dönem sınav sonuçları merak ediyor. Peki AÖL sınav sonuçlarını MEB ne zaman açıklayacak? MEB AÖL 3. Dönem sınav sonuçları yarın saat kaçta açıklanacak? 2018 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) üçüncü dönem sınav sonucu http://aolweb.aol.meb.gov.tr sitesinden yarın açıklanacak.

Açık Öğretim Lise (aöl) 2017-2018 Eğitim - öğretim yılının 2. döneminin tamamlanmasının ardından da 3. dönem iş ve işlemlerinin başlayıp ve bitiş tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2018 AÖL takvime göre, açıköğretim ortaokulu kayıt yenilemesi MEB'in site resmi sitesi üzerinde yapılacak. AÖL 2. dönem sınavı 2 Mayıs 2018 tarihinde yapılmıştı. AÖL 3. dönem yeni kayıtlar ve kayıt yenileme 7 Mayıs ile 23 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleşmişti. 7 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. MEB AOL 3. dönem sınav sonuçları da 31 Temmuz 2018 tarihinde kamuoyuna duyrulacak.

AÖL’DEN KAÇ PUANLA MEZUN OLUNUR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle; Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.