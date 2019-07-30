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AÖL 2019-2020 yılı I. dönem yeni kayıtları ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihi 2019

Liseyi açıktan okumak isteyenler Açık öğretim lise (AÖL) I. dönem yeni kayıtların ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Açık öğretim lise (AÖL) kayıtları ne zaman 2019 MEB. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL kayıt yenileme 2019 1 dönem ne zaman? 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak? araştırılmakta. MEB Açık öğretim lise takvimine göre, AÖL 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri 21 Ağustos 2019 - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül 2019 ve 4 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak.

30 Temmuz 2019 Salı 17:18
AÖL 2019-2020 yılı I. dönem yeni kayıtları ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihi 2019

Liseyi açıktan okumak isteyenler Açık öğretim lise (AÖL) I. dönem yeni kayıtların ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL kayıt yenileme 2019 1 dönem ne zaman? 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak? araştırılmakta. MEB Açık öğretim lise takvimine göre, 2019 2020 AÖL yeni kayıt ve AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu. İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri 21 Ağustos 2019 - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül 2019 ve 4 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak. I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesi 21 Ağustos 2019 tarihinde açılacak. I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesi 18 Ekim 2019 tarihinde kapatılacak.  I. dönem sınava giriş yerleri 04 Aralık 2019 tarihinde yayınlanacak. I. Dönem Sonu Sınavları 7 Aralık 2019 Cumartesi ve 8 Aralık 2019 Pazar günü yapılacak.

 

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:18
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