MEB AÖL 3. dönem sınav giriş belgesi AÖL 2018 3. dönem sınavına nerede gireceğim?

MEB, 2017-2018 Öğretim yılı Açık Öğretim Ortaokulu (AOÖ) ve açık lisesi (AÖL) ilk kayıt ve kayıt yenileme ile sınav giriş belgesi ve sınav tarihini açıkladı. Buna göre, AÖO 3. dönem sınav giriş belgesi 3 Temmuz 2018 tarihinde AÖO 3.dönem sınavı ise 7 Temmuz 2018'de yapılacak.

Açık Öğretim Ortaokul 2017-2018 Eğitim - öğretim yılının 2. döneminin tamamlanmasının ardından da 3. dönem iş ve işlemlerinin başlayıp ve bitiş tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2018 AÖL takvime göre, açıköğretim ortaokulu kayıt yenilemesi MEB'in site resmi sitesi üzerinde yapılacak. AÖL 2. dönem sınavı 2 Mayıs 2018 tarihinde yapılmıştı. AÖL 3. dönem yeni kayıtlar ve kayıt yenileme 7 Mayıs ile 23 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleşmişti. 7 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak AÖO 3. Dönem Sınavı Giriş Yeri Bilgileri 3 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak MEB AOÖ 3. Dönem sınav sonuçları da 31 Temmuz 2018 tarihinde kamuoyuna duyrulacak.