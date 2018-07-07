Açıköğretim lisesi AÖL 3. dönem 7 Temmuz sınav soruları ve cevap anahtarı 2018 aol.meb.gov.tr

MEB tarafından 7 ve 8 Temmuz’da yapılacak olan Açıköğretim Ortaokulu (AÖO) ile Açıköğretim Lise (AÖL) sınavına giren öğrenciler, AÖO ve AÖL soruları ve cevapları açıklandı mı diye merak edilmeye başlandı. MEB 2018 AÖL 3. dönem sorularını aol.meb.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz

07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:52

MEB tarafından 7 ve 8 Temmuz’da yapılacak olan Açıköğretim Ortaokulu (AÖO) ile Açıköğretim Lise (AÖL) sınavına giren öğrenciler, AÖO ve AÖL soruları ve cevapları açıklandı mı diye merak edilmeye başlandı.

Açıköğretim Lise yani AÖL 3. Dönem sınavları 7-8 Temmuz’da yapılacak. MEB tarafından yapılacak olan AÖO ve AÖL sınavları için ter dökecek binlerce öğrenci AÖL sınav sorularının nasıl olacağını merak ederken, MEB 2018 AÖL sınavına girecek öğrenciler sınav bittiğinde AÖL MEB 3. Dönem sınav soruları ve cevaplarını merak ediyor. AÖO ve AÖL sınavına girecek öğrenciler sınav sonuçlarını sınavdan bir ya da iki gün sonra öğrenme imkanına sahip olacak. 3. Dönem AÖL sınav soru ve cevapları MEB’in internet sitesi üzerinden açıklanacak.

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AÖL’DEN KAÇ PUANLA MEZUN OLUNUR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir.

 Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.

 AÖL SINAVINDA NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR?

Açık Öğretim Lisesi sınavları (AÖL) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün (ÖSYM) belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.

 AÖL sınavında;

Her dersten 20 soru sorulmaktadır,

Her soru 4 seçeneklidir,

Her doğru cevabın değeri 5 puandır

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).

Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2017 - 2018 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVI SORULARI AŞAĞIDAKİ GİBİ OLMUŞTU (BAZI TESTLER)

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