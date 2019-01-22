AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman sona erecek 2019 MEB | Kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 9 Ocak tarihinde başlamış ve on binlerce öğrenci konu hakkında sorgulamalara yönelmişti. 9 Ocak'ta başlayan AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin son bulacağı tarih, eğitim hayatına açık lisede devam eden ya da etmek isteyen vatandaşlarca merak ediliyor. Binlerce Açıköğretim Lisesi öğrencisinin merak ettiği AÖL kayıt yenileme ne zaman? İşte, AÖL kayıtları hakkında ayrıntılar...

AÖL 2. Dönem kayıt yenileme tarihleri 2019

2018-2019 2. dönem Açıköğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri, 9 Ocak günü başladı, 31 Ocak 2019 Perşembe günü son bulacak.

Mazeretli kayıt yenileme başvuru tarihleri ise, 1 Şubat tarihinde başlayıp 6 Şubat 2019 Çarşamba günü sona erecek.

Kayıt yenileme işlemlerini kimler yaptırabilir?

Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar II. Dönem sınavına katılamaz.

AÖL Kayıt yenileme başvuruları nereden yapılıyor?

Kayıt yenileme başvuruları İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri'nde gerçekleştirilecek. Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır.