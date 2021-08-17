'AÖF’te online sınava devam edilmesini istiyoruz!'

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve ders seçme işlemleri 9 Ağustos günü sona erdi. Başarısız derslerini ya da üstten alacakları dersleri yaz okulunda vermek isteyen binlerce AÖF öğrencisi yaz okulu sınavlarına yüz yüze katılım sağlayacaklar. AÖF öğrencilerinin heyecanla bekledikleri 2021 AÖF yaz okulu sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde yapılacak ve yüz yüze olacak. Aslında şu dönemde yine eskisi gibi online olarak devam etmesi daha makbul olacaktır. Neden mi? Çoğu sınavın online yapıldığı ülkemizde pandemi süreci henüz sonlanmadı. Daha sağlıklı bir ortam için de yüz yüzenin en azından 1 yıl daha ertelenmesi hem öğrencilerin sağlık durumları açısından da daha yararlı olacağın kanaatindeyim. Anadolu üniversitesinin bu kararı tekrar gözden geçirmesini temenni ediyoruz.