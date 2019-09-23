AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? | AÖF 2019 yaz okulu

Uzaktan eğitimle yüz binlerce öğrencinin eğitim gördüğü Eskişehir Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) bu yıl ilk kez gerçekleştirilen yaz okulunun ardından yapılan sınavlara ait sonuçların, ne zaman açıklanacağı öğrencilerce merak konusu oldu. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? İşte detaylar...

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bu yıl ilk kez açılan yaz okulunun dönem sınavları 15 Eylül Pazar günü saat 14.00'te tek oturumda gerçekleştirildi.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi'nin belirlediği tarihlerde açıklanacak. AÖF'ün en fazla 15 gün sonuç açıklama süreci düşünülürse, sonuçların 30 Eylül tarihine erişime açılacağı söylenebilir.

Konuya ilişkin net tarih belli olduğu ya da sonuçlar açıklandığı takdierde haberimizde yer vereceğiz.

AÖF mazeret sınavı olacak mı?

Yaz okuluna kayıt yaptıran ancak her ne sebeple olursa olsun sınavlara katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

Yaz okulunda aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrenciler ilgili Yaz Okulu Sınavı sonunda mezun sayılırlar. Diplomalar buna göre düzenlenir.